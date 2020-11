Universitario igualó 2 a 2 con la Academia Cantolao por la fecha 4 de la Fase 2 de la Liga 1 del fútbol peruano

El equipo que dirige el ‘Indio’ Ángel David Comizzo intentaba volver al triunfo para retomar el primer lugar del grupo A, pero se encontró con un cuadro de Jorge Espejo que le ganó, ampliamente, el duelo táctico al estratega argentino, quien sumó su segundo partido consecutivo sin ganar.

El cuadro chalaco se puso adelante en el marcador con el tanto de Arón Sánchez (29′), tras aprovechar un descuido de los defensas cremas en una pelota parada.

En el primer tiempo, el marcador no se movió más y el cuadro del Delfín se fue a los camerinos con el resultado a su favor.

Para el complemento, el equipo de Ate reaccionó rápido y encontró el gol del empate tras un buen remate de larga distancia del zaguero central Quina (47′). Un disparo que dejó sin opciones al portero Lozada, que solo tuvo que recoger el balón del fondo de su arco.

Con el 1-1, el partido estaba para cualquiera. Con esa premisa, Jarlin Quintero, quien recién había ingresado, anotó un soberbio tanto que puso en júbilo a todo el equipo amarillo.

La alegría no duró mucho, ya que se cobró un polémico penal a favor de Universitario. Infracción a Quintero dentro del área que el árbitro no dudó en pitar la pena máxima. Alejandro Hohberg fue el responsable del remate desde los 11 pasos y no falló ante el guardameta del equipo de Jorge Espejo.