Enrique Rocha muere a los 81 años de edad

El legendario actor mexicano Enrique Rocha falleció este domingo a los 81 años de edad.

Las causas de la muerte no se precisaron, pero fuentes cercanas a la familia dijeron a El Universal que el actor falleció por causas naturales.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México expresó su pesar por la muerte del actor.

Enrique Rocha inició su carrera en la telenovela ‘La mentira’ en 1965 y se hizo famoso interpretando papeles de villano en series como ‘El privilegio de amar’ y ‘Las vías del amor’.



Declaraciones de su hijo

Cristian Rocha, el hijo del famoso actor Ricardo Rocha, abrió su corazón y compartió información sobre el lamentable fallecimiento de su padre, ocurrido este domingo 07 de noviembre.

En una llamada telefónica con el programa Hoy, Cristian confesó lo impactante que fue enterarse de la muerte de su papá para él y para toda su familia.

“La verdad ha sido bastante complicado, nos agarró de sorpresa, y pues nada, estaba viendo esta mañana el homenaje que le están haciendo y se agradece muchísimo”.

“Él siempre fue una persona muy apegada a su familia, a mí, a mis hijos, a mi esposa, pero él siempre trato de no estar tanto en contacto con la parte de la farándula, como que de repente no le gustaba tanto explicar todo lo que pasaba en su vida cotidiana, él era más profesional en esa parte y la verdad es que no sabría más que decir más que es un excelente padre y mi mejor amigo, y que lo voy a extrañar muchísimo al igual que mi familia y, como dices, algo que tuvo mi papá y lo mencionaban ustedes y el buen (Juan) Ferrara es que siempre fue una persona alegre, que supo guardar su distancia, dividir su vida profesional con su vida familiar, su vida íntima, y creo que por eso nadie habla mal de él, que eso es lo que me encanta”, declaró.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, el actor Juan Ferrara reveló durante una llamada al matutino que su colega y amigo murió de causas naturales.