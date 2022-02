Envían a prisión a sujeto detenido con moto de joven asesinado

Yodge Lorenzo Uzuriaga (32) fue enviado a prisión acusado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada, tras ser detenido con el trimóvil de Avi Melec Valverde Aguirre, joven asesinado de un balazo en la cabeza.

La medida de nueve meses de prisión preventiva fue dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, que Lorenzo Usuriaga conducía el trimóvil azul, que había sido despojado a Avi Melec, tras acabar con su vida.

Según los alegatos, el sujeto fue detenido a la altura del paradero 14 de Paucarbamba, y al solicitar información del trimóvil azul, con la placa W4-7849 no coincidía con las características, sino que arrojó que la placa pertenecía a un trimóvil de color rojo.

Los agentes revisaron los números de serie de motor y chasis, las cuales también habían sido erradicadas, por lo que el chofer fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos para iniciar con las investigaciones.

Los agentes tras realizar el peritaje y recuperación de los números de serie del vehículo, determinaron que se trataba del trimóvil azul de placa de rodaje 5216 – PA, la misma que había sido robado al joven mototaxista Avi Melec Valverde Aguirre, al asesinarlo.

Crimen

El crimen de Avi Melec Valverde Aguirre ocurrió el siete de noviembre del 2021 cerca al puente La Esperanza en Colpa Baja, y tras realizarle la necropsia de ley, los médicos determinaron que el joven fue golpeado y ultimado con un proyectil de arma de fuego.

El hoy acusado manifestó que el vehículo lo compró en Tingo María a sabiendas de que había sido robado, luego lo trajo a Huánuco y le puso la placa del trimóvil de sus padres para pasar desapercibido de la policía, con la cual salía a trabajar solo por las noches.

Elementos por los cuales el juez ordenó su internamiento en el penal, mientras duren las investigaciones.

Protesta

En tanto los familiares de Avi Melec Valverde anunciaron que realizaron protestas solicitando que también sea investigado por el delito de homicidio.

“Estamos seguros que él está implicado en la muerte de mi hermano, porque no está diciendo la verdad. ¿Cómo en un solo día va a encontrar una moto en venta? ¿Cómo no va a saber que era ilegal tener un bien ajeno?” refirió el hermano de la víctima, Moises Valverde Aguirre.

Manifestó también que “En la audiencia él (acusado) pide una oportunidad, cómo no le dieron la oportunidad de vivir a mi hermano. No importa, que lo hubieran golpeado, se hubieran llevado su bajaj y nosotros hubiéramos pagado la recompensa, pero no debieron matarlo”, reprochó Moisés.