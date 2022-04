“Que cumpla su palabra. Él (Juan Alvarado) dijo que se va allanar a la justicia y que va a dar todas las facilidades del caso y ojalá que cumpla. Eso es lo que puedo recomendarle”, manifestó el gobernador regional interino de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto.

Como se sabe, Juan Alvarado Cornelio actualmente se encuentra prófugo de la justicia, luego que el juez ordenara 18 meses de prisión preventiva en su contra, por presunta irregular compra de 7995 laptops generando más de 23 millones en perjuicio del Estado.

Fernández Sixto lamentó además que los dirigentes de transportistas no acudieran a una reunión convocada por la prefecta de Huánuco, Edith Ramírez Calero.

“La prefecta convocó a dirigentes de los transportistas en la Dirección Regional de Educación para dialogar. Esperamos más de una hora y no llegaron. Espero que eso no sea una señal que no quieren dialogar. Nosotros tenemos la intensión”, manifestó Fernández Sixto.