Escuela sindical capacita a obreros de construcción civil

El sindicato de trabajadores de construcción civil, dirigido por Jotwin Criollo Paredes. Inició la capacitación sindical que propone enseñar a los obreros todo lo relacionado con boletas de pago, liquidación. Así como gratificaciones y rendimiento.

“La idea es llegar a cada uno de los trabajadores y evitar que sigan siendo engañados. Porque hay muchos dirigentes que no comparten sus conocimientos sobre estos temas. Por eso los trabajadores son explotados en casi todos los proyectos”, indicó.

Paredes señaló que la capacitación se había solicitado desde hace tiempo a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

“Esta capacitación era una necesidad que habíamos hecho llegar a la Federación, por eso, ellos, a través de los acuerdos y convenios, han atendido nuestra demanda logrando desarrollar este curso sindical en el que además aprenderán todo lo relacionado con la redacción de documentos para que ningún trabajador vuelva a ser explotado”, dijo.

Por su parte, el capacitador José Manrique Godoy señaló que la mayoría de los trabajadores desconocen sobre derechos y beneficios en el área de construcción, por lo que se convierten en presa fácil de engaño para los contratistas.

“Hay empresas que les dan excesivas cantidades de rendimiento al trabajador y como no saben, no conocen, no pueden sustentar. Por eso es importante desarrollar este tipo de capacitaciones a fin de que los compañeros puedan tener los conocimientos necesarios para exigirle al empresario un trabajo justo”, resaltó.

Finalmente, exhortaron a la clase obrera a participar en estas jornadas formativas que se realizarán hasta el próximo 27 de noviembre.