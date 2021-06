Especialistas recomiendan resolver caso de Luis Arce hoy mismo

Los abogados especializados en temas electorales José Manuel Villalobos y José Tello, coincidieron en señalar que el caso de la declinación de Luis Arce a seguir participando en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene que ser resuelto hoy mismo, a fin de que el proceso de revisión de recursos de nulidad y la proclamación de resultados finales no se entrampe.

Villalobos dijo que, además, se corre el riesgo de que los casos que fueron vistos en la sesión que el pleno del JNE realizó ayer, finalmente se queden sin resolución firmada, por el alejamiento voluntario del mencionado magistrado.

“Si Arce se va y no los firma, no hay resolución, y tendría que dejarse sin efecto la vista de causa y volver a verse con el miembro que venga” a reemplazarlo, refirió.

Él “tiene que reflexionar y mantenerse en el cargo. No se puede entrampar todo el proceso”, recalcó el letrado. Señaló que el representante del Ministerio Público “puede dejar sentada su posición en votos singulares y no en manifestaciones como las que ha hecho” al “declinar” de su cargo actual.

El especialista señaló que “por la urgencia, hoy el JNE tendría que resolver el pedido” de declinación. “Si lo rechaza, Arce tendría que incorporarse; si lo acepta, tendrían que comunicárselo a la Junta de Fiscales Supremos y venir Víctor Monteza, y si no acepta este, Pablo Sánchez, y si este tampoco acepta, se tendrá que hacer una nueva elección” en dicha instancia.

Entrampamiento sin quórum

Por su parte, el abogado José Tello indicó que, al no contemplarse en la legislación electoral la “declinación irrevocable” del cargo de miembro del JNE a la que ha apelado Arce, este tema “debe analizarse por el órgano de origen” de su designación; es decir, en la Junta de Fiscales Supremos.

“Debería haber una posición cuanto antes para que el JNE no esté en esta posición”, dijo Tello. “La Junta de Fiscales Supremos es la que a Arce le ha dado un mandato. Ante este entrampamiento son ellos quienes deberían ver la situación jurídica de su representante”, anotó.

La eventual ausencia del magistrado dejaría sin quórum las sesiones del pleno del JNE impidiendo que este adopte acuerdos en la etapa final de resolución de recursos referidos a la segunda vuelta, indicó el abogado. Este también recordó que a lo largo del actual proceso, el ente rector del sistema electoral ha mantenido los lineamientos que lo han guiado en anteriores elecciones

“Con eso han buscado tener una posición cauta en una situación complicada” en la que se han dado votos singulares como los de Arce, dijo. Tello puso como ejemplo que ante los recursos de nulidad se haya indicado que en el JNE no hay estación probatoria y que las pericias de parte deben de verlas el Ministerio Público y no la autoridad electoral, pues esa no es una competencia suya.

