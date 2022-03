EsSalud: Reclaman nuevo cambio de director

En horas de la mañana del día de ayer, los trabajadores de Essalud Huánuco realizaron un plantón en el frontis del hospital II en Paucarbamba reclamando la designación de Raúl Fonseca Espinoza, como presidente ejecutivo de EsSalud, a quien responsabilizan por el cambio intempestivo del director del hospital II de Huánuco.

Hace ocho días fue designado como presidente ejecutivo de EsSalud, Raúl Fonseca e inmediatamente fue cambiado el director Neil Alcántara Asencios, como director de EsSalud Huánuco quien reemplazó a Fonseca en ese cargo.

El cambio fue por el médico pediatra Jimmy Bernuy Pimentel, de quien indican que no cumpliría el perfil para la dirección de EsSalud Huánuco.

Luz Allpas Estela, secretaria del Sindicato del Hospital II de EsSalud Huánuco, manifestó que hay dos grupos dentro de EsSalud, los cuales están en una pugna política para manejar las riendas del hospital. “Mi conclusión es que hay dos grupos políticos que cada uno designa a su manera de sus funcionarios o de sus representantes y al no existir una forma de cohesión, existe divisionismo y el resultado es la mala gestión que existe en nuestra institución”, expresó la secretaria del sindicato de trabajadores.

Allpas Estela, dejó entrever que no están de acuerdo con la designación de Jimmy Bernuy Pimentel porque no tendría la experiencia para manejar las riendas de EsSalud Huánuco. “La pregunta es, ¿por qué Alegre Fonseca, cambia al director de EsSalud Huánuco y no lo hace en los hospitales a nivel nacional?, esa es la pregunta”, puntualizó la dirigente.

Los trabajadores de EsSalud le dieron todo el respaldo al médico Neil Alcántara Asencios, pero fue cambiado a 14 días de asumir el cargo, es por eso que los trabajadores hicieron el plantón el día de ayer.