Esta es la programación para hoy 8 de noviembre

La ‘pelotita’ hoy seguirá rodando en los gramados de juego, tendremos actividad futbolística en el torneo local como también a nivel internacional.

A continuación, la programación para hoy:

Fase 2 – Liga 1

11:00 am Alianza UDH vs Carlos Stein

1:15 pm Cienciano vs Binacional

3:30 pm UTC vs Atlético Grau

6:00 pm San Martin vs Sporting Cristal

Premier League

11:30 am Man. City vs Liverpool

2:15 pm Arsenal vs Aston Villa

7:00 am West Bromwich vs Tottenham

Primera División – España

10:15 am R. Sociedad vs Granada

12:30 pm Levante vs Alavés

3:00 pm Valencia vs Real Madrid

Serie A – Italia

12:00 pm Bologna vs Napoli

2:45 pm Milan vs Hellas Verona

6:30 am Lazo vs Juventus

9:00am Atalanta vs Inter

Bundesliga

9:30 am Wolfsburg vs Hoffenheim