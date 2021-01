Está motivado

En declaraciones con GOL PERÚ Reimond Manco manifestó que se siente motivado estando en Alianza Universidad de Huánuco.

Ayer el plantel profesional de Alianza Universidad de Huánuco completó su segundo día de entrenamiento y el ambiente de compañerismo volvió a primar en los azulgranas que hicieron trabajos físicos y un poco de trabajos con balón.

En horas de la tarde el volante nacional, Reimond Manco, habló con la cadena televisiva GOL PERÚ de Movistar Deportes y en referencia a la pretemporada manifestó: “Estamos en pretemporada, es complicado y difícil. Después de tanto tiempo de receso, entrenar fuerte agota. Los primeros días es complicado y luego la máquina se está afinando”.

El ex jugador de Deportivo Binacional explicó cómo llegó al elenco huanuqueño: “Anteriormente, tuve un acercamiento con el profesor, pero no se había dado la oportunidad. Todo fue rápido, me motivó el proyecto, el plantel y el gran comando técnico que hay”.

Para dar por concluido la entrevista, Manco comentó sobre la prioridad que tiene Alianza Universidad de Huánuco para esta temporada. “Cuando me fui de Binacional a Grau, me fui a tratar de ayudar de que el club se pueda quedar en Primera, pero no se logró el objetivo por diferentes motivos. Ahora la meta es otra, queremos pelear cosas importantes y por eso es crucial tener buen plantel. Además hay competencia, hay dos o tres jugadores por puesto y eso motiva más”.

Cabe mencionar que hace días atrás, el lateral Edinson Chávez también habló un poco de la escuadra estudiantil: “Llegó a una buena institución, que viene haciendo las cosas bien. Hay un buen volante, y en general tenemos un buen equipo para pelear el campeonato”.

El club aliancista anunció en sus redes sociales que la presentación de la camiseta para esta temporada se realizará el 1 de febrero.