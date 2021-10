Estafador fue trabajador de cooperativa Qolqe Wasi

A un día de la captura de Alexandre Jean Chávez Cotrina (27), se conoció que trabajó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Qolqe Wasi en la ciudad de Huaraz, donde habría aprendido todo el funcionamiento y lo aplicó para estafar a decenas de personas de escasos recursos.

El sujeto tratando de evitar ser denunciado habría intentado conciliar con las víctimas, para lo cual, las citó a la loza deportiva de Zona Cero en el distrito de Amarilis, donde fue capturado por la policía a solicitud de los agraviados.

“Nos dijo que el gerente de la empresa había muerto y nos pedía 15 días de plazo para que nos devolviera nuestro dinero. Porque dijo que iba a realizar actividades para recaudar fondos y devolver nuestros aportes”, contó una agraviada.

Sin embargo, los agraviados no creyeron en su versión, por lo que solicitó el apoyo a los policías de la comisaría para capturarlo. Luego fue trasladado a la comisaría, donde se conoció que ya contaba con orden de detención preliminar por el mismo delito.

Aportes

Se conoció que una ciudadana aportaba 100 soles diarios y depositó en total 21 800 soles. A la supuesta Cooperativa de Ahorro y Crédito Qollqe Wasi. Con las esperanzas de ahorrar y ver crecer su dinero, con el 5% de interés. Sin embargo, se dio con la ingrata sorpresa que todo se trataba de una estafa.

Mientras que la comerciante Nedith León solo aportaba 2.00 soles diarios y habría recaudado 350 soles, durante los seis meses establecidos. “Yo acepté aportar solo dos soles diarios para probar, porque dudaba, me decía, de repente son estafadores y no me equivoque”, explicó la mujer.

Por su parte, la comerciante Juani Soria, contó que ella aportó 5.00 soles diarios, porque le recomendó Paola, una extrabajadora del programa Crecer. “Me dijo que conocía al dueño, y que era una cooperativa confiable. Que me iba a pagar los intereses de mi ahorro”, contó la trabajadora.

Así como las tres mujeres, hay decenas de personas estafadas, en su mayoría comerciantes de los mercados de Huánuco, Amarilis, Cayhuayna y Ambo. Así como sus familiares, porque el cuento del ahorro diario con grandes intereses se masificó entre sus allegados y empezaron a aportar. Dos o tres integrantes de una misma familia.

Los policías y la fiscalía incautaron muebles, cinco CPUs y documentos encontrados en las dos oficinas. Donde funcionaba la falsa sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Qollqe Wasi, las mismas que son analizadas por las autoridades.

Descargo

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Qollqe Wasi emitió un comunicado señalando que Alexandre Jean Chávez Cotrina, no es personal de la cooperativa. Tampoco cuenta con la autorización para que utilice el nombre de la institución.

Explicó además, que en Huánuco no cuenta con ninguna filial y en el mes de julio tras conocer la actividad ilegal envió una carta exigiendo su cierre definitivo.