Este 12 de abril será día no laborable para miembros de mesa

Mediante un comunicado, el Ministerio de Trabajo dio a conocer que por Decreto Supremo 008-2021-TR se declara el 12 de abril de 2021 como día no laborable de naturaleza no compensable para aquellos ciudadanos que se desempeñen como miembros de mesa en los próximos comicios electorales.

Según la institución, los empleadores de los sectores público y privado deberán acatar las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo establecido en la norma.

“Para gozar del beneficio señalado, el trabajador que se desempeñó como miembro de mesa debe presentar a su empleador, a través de soporte físico o digital, al momento de reiniciar su prestación de servicios, el Certificado de Participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”, manifestaron.

¿Cómo saber mi locación de votación?

Si aún desconoces dónde te toca votar, sigue estos pasos para que sepas cuál de los 11.918 centros habilitados será tu lugar de sufragio.

Entra a onpe.gob.pe y presiona en encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021.

Dirígete a la opción consulta local de votación y da clic allí.

Ingresa tu número de DNI.

Presiona en consultar.

Podrás ver tu local de votación y la dirección del mismo.

¿Dónde buscar mi local de votación 2021?

El local de votación tienes que buscarlo en la propia página oficial de la ONPE, donde también encontrarás información necesaria para el día de las elecciones generales.

Ingresa AQUÍ y te aparecerá la web de la entidad. Coloca tu número de DNI y da clic en consultar.

¿Cuál es la multa si no voy a votar?

El voto es obligatorio en Perú para la mayoría de la población. No cumplir con este deber cívico se sanciona con multas que varían de acuerdo con el distrito de residencia.

Si saliste elegido como miembro de mesa y no cumples tu función deberás pagar S/ 220 de multa. Y si además no acudes a votar, pagarás ese monto más la multa por no sufragar, de acuerdo con el distrito en que vives.

