Este sábado podría realizarse el segundo debate entre Keiko y Castillo

Keiko Fujimori, candidata presidencial, tomó la palabra de su contrincante Pedro Castillo, quien le dijo que pusiera hora y fecha para el próximo debate.

“Usted ha dicho también de que está a la espera de que yo le ponga hora y fecha para el debate. Muy bien, lo espero el día sábado a las 3 de la tarde en la puerta del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, Santa Mónica, para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando. Espero que no se chupe, no arrugues, Pedro, no te arrugues”, expresó.

La lideresa naranja dijo que Castillo, tiene una actitud machista, “tenga un poco más de respeto por las mujeres. Usted no puede pretender que yo haga lo que le dé la reverenda gana”, expresó Fujimori Higuchi.

Keiko, agregó que aguarda que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se mantenga firme en la postura de realizar 4 debates, pese a la negativa de Perú Libre.