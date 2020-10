María Auxiliadora Pereira

En el mercado actual global, competitivo, rápido e incierto, la estrategia de negocio exige analizar, desde todos los ángulos posibles, aquellos elementos que la diferencien, agreguen valor y sean una verdadera estrategia respecto al resto.

Contar con empleados altamente capacitados, y que además trabajen en equipo, es fundamental para que las empresas aumenten su productividad; así como para que consigan mejores resultados a través de una estrategia.

En este sentido, Renzo Patiño, director de Taran Perú, señala que los equipos de alto rendimiento suelen tener mejores resultados. Según su criterio, unifican y potencian los conocimientos, habilidades y experiencias.

“Este tipo de estrategias o acompañamiento es importante porque ayuda a los equipos a sacar el mejor potencial de ellos. En este proceso de coaching se busca que el propio equipo descubra cuáles son los problemas que pueden estar aquejando y que evitan sacar la mayor productividad de la organización”, señala.

Patiño destaca que los resultados de la construcción de equipos de alto rendimiento y desarrollo de habilidades blandas son 100 % efectivos para lograr una mejor rentabilidad de la empresa.

“El equipo adopta herramientas y metodologías que le permiten aprender a auto gestionarse. Este es el éxito de este tipo de intervenciones no solo lograr que las cosas ocurran si no dejarle una metodología y buenas prácticas para que el liderazgo aflore de manera participativa y no recaiga solo en el jefe”.

Beneficios

Contar con empleados altamente capacitados es fundamental para las empresas.



El director de Tarán Perú destaca que son muchos los beneficios que se pueden obtener cuando se hace este tipo de intervenciones.

“El primer beneficio es que la empresa puede darse cuenta cuáles son los problemas que lo aquejan, lo segundo es que va a trabajar en esos problemas y al final va tener resuelto o encaminada la solución de esos problemas y evidentemente comenzará a mejorar su rentabilidad”.

En un equipo de alto rendimiento, sus miembros están comprometidos, cohesionados, motivados, asumen roles distintos, conocen las metas a trabajar, están muy integrados, y sobre todo son personas bien formadas y capacitadas para llevar adelante una estrategia.

Patiño señala que el establecimiento de equipos de alto rendimiento es una tarea de gran precisión que requiere de una combinación de herramientas y de un enfoque integral para conseguir el equilibrio deseado.

La selección de los integrantes del equipo es una tarea crítica que requiere de herramientas de identificación de conocimientos y habilidades. El rol que el individuo ejerza dentro del equipo dependerá de dos factores: sus conocimientos técnicos y sus habilidades interpersonales en el trabajo en equipo.

Ventajas

La selección de los integrantes del equipo es una tarea crítica.

Renzo Lora, gerente general de Tarán Perú, afirma que formar equipos de alto rendimiento trae una serie de beneficios para la empresa. Entre ellos destacan:

-Se superan las expectativas de los clientes, pues hay mayor esfuerzo en la elaboración de propuestas y desarrollo de procesos.

-Mejora la comunicación dentro de la organización.

-Cada miembro desarrolla mejor sus habilidades, aprendiendo de los demás y compartiendo conocimiento.

-Mejor calidad en el desempeño de las funciones.

-Aumenta la productividad.

Nuevos retos ante la pandemia

Lora destaca que ante esta pandemia las empresas deben empezar desde ya a repensar sus formas de trabajo, cómo será la nueva articulación entre los equipos y de qué manera gestionarán su nueva realidad.

“Las empresas deben comenzar a pensar cómo enfrentar la crisis social, económica y de salud generada por la pandemia. Asimismo, definir los roles del equipo según las habilidades requeridas para solucionarlo y, así mismo, utilizar su gran capacidad de observación, para seleccionar a los integrantes que tengan dichas habilidades o el potencial para desarrollarlas”.

LEA TAMBIÉN:

El equipo de alto rendimiento, la tendencia en empresas