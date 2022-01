“Euphoria” en su segunda temporada revelan nuevo teaser

Las redes sociales han estallado luego de que se reveló un pequeño avance de la esperada segunda temporada de ‘Euphoria’, que ha cautivado a todos sus fanáticos y que ahora cautiva con su nuevo teaser emitido por HBO Max.

Debido a la pandemia de Covid-19, la producción se retrasó en diversas ocasiones, pues la serie ameritaba escenas con grandes grupos de gente o con acercamientos corporales. Cabe recordar que las fiestas y exploraciones sexuales son parte importante de la serie adolescente.

Vale la pena recordar que uno de los únicos adelantos que se tenían respecto a la segunda temporada de esta serie fue en un clip de apenas unos segundos que compartió Zendaya el pasado mes de junio de 2021, en donde muestra a Rue en medio de un pasillo de su escuela la East Highland High School y cruza miradas con Jules que se encuentra a varios metros de distancia. Pero fue un rasgo de Rue, el que llamó la atención, pues con un movimiento en cámara lenta, Rue sonríe al ver a Jules, lo que se interpretó como un preámbulo para lo que nos espera la segunda entrega.

Sin embargo, ahora los fans de esta producción tienen información certera de lo que sucederá en la segunda entrega de la serie de los productores Tyler Romani; Philipp A. Barnett; Jamie Feldman, pues en Internet ya circula el nuevo teaser.

¿Qué podremos ver en ‘Euphoria 2’?

Se sabe que en esta segunda temporada la historia principal será sin duda, la relación de Rue y Jules. Pero ha trascendido una declaración que hizo la actriz Sydney Sweeney, quien encarna a Cassie, sobre el futuro de su personaje.

“Cuando preguntan sobre la segunda temporada, sólo sé que no tienen idea de lo que van a ver. Cassie en verdad necesita arreglar sus cosas. No puedo decir nada más. Ella tiene una historia loca en la temporada 2 que no me esperaba. Cada vez que leo un episodio nuevo que escribe Sam, mi mandíbula está en el suelo y no puedo creer que esto sea algo que se avecina”, dijo Sweeney, o sea Cassie Howard, en sus redes sociales.