Evalúan perfiles de profesionales para ocupar cargos

El gerente de desarrollo social de la Gorehco, Gustavo Alvarado Coz, manifestó que se encuentra evaluando los perfiles de los profesionales para designar en los próximos días los cargos de subdirecciones y direcciones sectoriales.

Alvarado Coz señaló que uno de los principales retos de la gestión del nuevo gobernador Erasmo Fernández Sixto es buscar mejoras a nivel institucional que permitan cambios en el corto plazo y sin perder la brújula.

“Cuando me convocó el gobernador Erasmo Fernández me dejó bastante claro que es lo que debemos hacer y estamos ante la gran responsabilidad de convocar a los profesionales para el periodo que queda y empezar a caminar porque en esta etapa no se puede improvisar”, dijo.

En este sentido, manifestó que el tema de cambio de funcionarios se debe hacer de acuerdo a lo establecido en el marco normativo.

“Las primeras acciones como lo ha indicado el gobernador es cambiar a los funcionarios, pero ahí tenemos que tener en cuenta que debemos respetar el marco normativo de acuerdo a la ley 31419 para desempeñar cargo de gerentes y directores regionales tiene que tener 3 años en la administración pública y haber ejercido el cargo equivalente por tres años consecutivos, de no tener esas condiciones va ser imposible poder designar”, enfatizó Alvarado.