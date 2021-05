El Ministerio de Salud indicó que la solicitud de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para vacunación está siendo evaluada.

Oscar Ugarte, Ministro de Salud, señaló que la vacunación de los jugadores de la selección peruana está en trámite, pues había que consultar primero con el Comité de Ética.

“Nos han pedido el porqué la selección tiene que salir y le ponen como condición estar vacunada, entonces hay que hacerlo porque si no, la selección no va a jugar, lo cual sería imposible”.

Sobre el problema con la Sinovac explicó: “No está homologada, por eso no se les pone esa”.

Además indicó que no serán 500 dosis, sino menos: “Es para los jugadores fundamentalmente”.

Por otra parte, MINSA emitió un comunicado ayer en horas de la tarde en la cual indica lo siguiente:

“El Ministerio de Salud ha recibido de la Federación Peruana de Fútbol, a través del oficio N°157-FPF-2021, la solicitud de vacunación a los miembros de la delegación de la Selección Nacional Absoluta que participará en la CONMEBOL Copa América 2021”, se lee en primera instancia en el documento.

Asimismo, el Ministerio de Salud explica que la Federación presentó una consulta ante el Comité Consultivo de Alto Nivel, para conocer si “cumple con los criterios normativos y éticos aprobados”. Razón por la que de aquí en más ha llevado que la petición sea evaluada previamente.

Además explica que, según por propia información de la Conmebol “La vacunación no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.