La exalcaldesa de la municipalidad provincial de Ambo, Daysi Soto lamentó que Ambo arribe el próximo 16 de diciembre a un aniversario más rodeado de abandono por parte de las autoridades locales.

“Yo puedo decir que cuando se quiere surgir con un pueblo es posible hacerlo, solamente en cuatro años dejamos 106 obras concluidas, inauguradas entregadas a la población y con un presupuesto pequeño, además se trajo presupuesto de Lima para hacer obras de envergadura, carreteras, puentes y se le ha dejado al pueblo un criterio de hacer el trabajo honesto con cariño y voluntad de servicio”, dijo.

Asimismo, afirmó que las autoridades actuales solo se han dedicado a culminar los proyectos dejados por su gestión.

“Hemos dejado casi 67 expedientes terminados para hacer financiados, 10 de ellos aprobados para su financiamiento y 14 en ejecución y me da mucha pena porque parece que nos estancamos desconozco los motivos, pero no se siente esa voluntad de servir al pueblo de gestionar obras para la población sino solamente de terminar y hacer lo que se le ha dejado un trabajo ya sencillo y no es así”, aseguró.

Soto recordó que la provincia de Ambo tiene una excelente ubicación geográfica que se está aprovechando.

“Decirle a la población si estamos haciendo y pasar el tiempo es un acto deshonesto y yo creo que esa no es la forma de retribuir a un pueblo que te dio su confianza, esto lo digo como reflexión porque Ambo es la provincia más cercana a Huánuco y estamos en plena carretera central tenemos una buena ubicación geográfica y fácilmente podemos ser escuchados trasmitir inquietudes, pero las bondades se aprovechan tampoco porque falta iniciativa”.

Finalmente, extendió su felicitación a todo el pueblo de Ambo por este nuevo aniversario que se celebrará el próximo 16 de noviembre