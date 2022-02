Nuevamente, los combatientes del Alto Cenepa, quienes ofrendaron sus vidas por la patria, salieron a las calles reclamando su derecho a la salud, derecho ganado mediante ley nº 30461.

El día de ayer decenas de excombatientes que lucharon contra el ejército ecuatoriano el año 1995, conmemorando 27 años de las operaciones militares del Alto Cenepa, salieron a marchar por las calles de la ciudad exigiendo la reposición de sus beneficios de salud. Asimismo, la destitución de la directora general de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, Adriana Mindreau Zelasco, por oponerse a los beneficios que por ley les corresponde, así lo manifestó Esmiguel Suarez Chaupis, representante de la Asociación de Excombatientes del Alto Cenepa.

El dirigente indicó que desde hace 6 meses ya no reciben la atención en EsSalud, porque – según explicó, no estarían remitiendo la planilla de beneficiarios desde el Ministerio de Defensa y este a su vez no lo hace porque desde el MEF, no dan luz verde para el pago de los beneficios de los excombatientes.

Piden interceder al ministro de Defensa, para que vuelvan a tener los beneficios de atención médica, porque algunos excombatientes necesitan medicinas y terapia por las secuelas que les dejó el enfrentamiento militar.

Suarez Chaupis, informó que la movilización se realizó en todo el Perú, “si no hay respuesta por parte del ministro del interior, seguiremos saliendo a las calles”, finalizó.