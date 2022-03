Exdirector de EsSalud asegura que le sorprendió su destitución

Tras recibir la resolución de cese de funciones, el exdirector de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca Espinoza, manifestó que en sus cuatro meses de gestión no recibió apoyo del presidente ejecutivo Gino Dávila Herrera para realizar los cambios y gestiones que necesitaba para mejorar algunas cosas en la Red Asistencial de EsSalud Huánuco.

“Lima no me apoyó con mis cambios. Con el equipo de gestión, solo hice dos cambios de los 12 que pude haber hecho y no tuve el apoyo. Me entramparon cuatro meses y las propuestas me las devolvían por cambio de presidente, por cambio de gerente y por cualquier cambio. Al parecer no tenían la buena intención y eso es lo que hacen con casi todas las regiones”, sostuvo.

Fonseca Espinoza manifestó que de las cinco veces que viajó a Lima nunca fue recibido por el presidente ejecutivo.

“Cuando viajé a Lima, nunca me recibió (el presidente ejecutivo). Me he reunido con el expresidente ejecutivo y me parece que es más gente que el actual; por lo menos me recibió. No he tenido el apoyo como hubiese querido con los cambios y en algunas gestiones. Sin embargo, así hemos batallado, trabajado ya que yo tenía el compromiso con el presidente de la República de encontrar un terreno para construcción del hospital de Huánuco”, expresó.

Asimismo, detalló que después de tanta búsqueda se logró encontrar un terreno de 77 mil metros cuadrados apto para la construcción del hospital.

“Hemos corrido bastante en la búsqueda de terrenos desde Ambo hasta Churubamba, hemos peinado todo lo que es Quicacán, Andabamba, Canchán, El Valle y, al final, encontramos un terreno apropiado a 100 o 200 metros de la escuela de la Policía Nacional. Es un terreno que está en la misma carretera y está apto para hacer todo un hospital con todos sus servicios”.