Exfiscal Gino Huerto interpuso habeas corpus para revertir sentencia en su contra

Imputados por peculado doloso aseguran que sala penal habría vulnerado el debido proceso

El exfiscal antidrogas Gino Huerto Bravo y su esposa, la abogada Diana Jeannete Ortega Torres interpusieron un recurso de habeas corpus debido a que el juez a cargo del caso habría vulnerado el debido proceso, según señala dicho documento legal.

Tal como informamos, Huerto Bravo y Ortega Torres fueron sentenciados en primera y segunda instancia a cuatro años de pena suspendida por el peculado doloso por apropiación en agravio de la Ugel Leoncio Prado.

“Mi esposa y yo hemos interpuesto un habeas corpus porque se ha vulnerado el debido proceso. El fiscal acusa por periodos de junio a septiembre de 2008, diciendo que se ha depositado a mis cuentas y después dice diciembre 2008, enero y marzo de 2009. Pero para el juez, a mí me depositaron octubre y noviembre, pese a que no había sido materia de acusación. El fiscal no había acusado, eso vulnera el principio acusatorio”, sostuvo.

Sin embargo, el exfiscal aclaró que no están buscando que se declaren inocentes, tampoco que se declare nulo el proceso en su contra, sino que “estamos buscando que se respeten los derechos fundamentales”.

“Sin cuestión del hecho en concreto que, si uno es inocente o culpable, pero yo quiero que se aclare que el proceso en mi contra ha sido totalmente irregular, porque cuando se inicia el juicio oral hubo una violación de la imparcialidad entre el juez y el recurrente”, indicó.

Huerto Bravo detalló que en principio se ha programado una audiencia del 5 de julio del 2019 para continuar con el juicio oral, luego dentro del plazo de 8 días se debió haber llevado a cabo la continuidad, sin embargo, se programó para el día 18.

“Para esa fecha el juicio ya se había quebrado, posterior a eso se han llevado a cabo audiencias sucesivas y el juez de primera instancia expidió la sentencia el 1 de octubre del 2020”, explicó.

“Sin embargo, la expide pese que se había perdido el audio del día 20 de enero del 2020, donde se ven unos estados de cuenta donde supuestamente la Ugel agraviada había hecho depósitos a esas cuentas de terceros”, agregó.

“En esa audiencia se cuestionó que no había la titularidad de quien estaba haciendo el depósito, había un montón de depósitos, inclusive pagos de intereses de quien estaba depositando. Por eso digo que se ha vulnerado el debido proceso”, finalizó el exfiscal.

El pasado 18 de julio, la Sala Penal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de casación presentado por los sentenciados Diana Jeannete Ortega Torres, Gino Artemio Huerto Bravo y por la abogada Gladys Benancio Cárdenas en representación de su defendida Lucila Huaranga Santa María.

La sentencia de primera instancia contra el exfiscal Gino Huerto, la abogada Diana Ortega, el explanillero de la Ugel de Leoncio Prado, Elvis Jhon Nolasco Calzada, fue dictada el 1 de octubre del 2020 por el juez Luis Pasquel Paredes.

EL DATO

Este mes, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la inhabilitación por un plazo de dos años y ocho meses para el exfiscal y su cónyuge. Asimismo, ordenó el pago de 40 mil soles por concepto de reparación civil para los imputados.