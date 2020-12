Ante el notable incremento de casos positivos y decesos por COVID-19 en la región de Huánuco, las autoridades sanitarias continúan insistiendo en los llamados de atención a la población para que acaten las medidas de prevención.

George Loarte Raymundez, director de la Desa explicó que, si la población sigue haciendo caso omiso a las medidas y recomendación, la situación podría empeorar.

“Es bastante preocupante que la población no tome conciencia, pese a las recomendaciones que hacen las autoridades, ahorita estamos viendo el problema reflejado porque la población no hace caso, EsSalud ya no cuenta con camas disponibles”, afirmó.

Puntualizó que el Gobierno Regional ha adquirido 390 balones de oxígenos, “lo cual nos permite cargar los oxígenos. Además tenemos 200 balones más, sin embargo, eso no va a alcanzar por eso estamos coordinando con otras instituciones, el llamado es a cuidarse y evitar más contagios”.

Explicó que la proyección que existe en la región del uso de balones de oxígeno son hasta este momento 200 balones diarios.

“El consumo del día de antes de ayer es un promedio de 100 balones en el hospital Hermilio Valdizan y el de Amarilis consume 40. Estamos calculando 200 balones diarios, esa es la realidad de antes de ayer, la semana pasada era menos la cantidad que se requería”.

A su parecer aseguró que va a faltar oxígeno, por lo que se mantienen las coordinaciones con empresas privadas.

