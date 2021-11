Exhortan a padres a acudir con sus hijos a las jornadas de vacunación

El director regional de salud, Carlos Maldonado Segovia, exhortó a los padres a acudir con sus hijos menores entre 12 y 17 años para aplicar las dosis contra la COVID-19 y así evitar que se incrementen los casos ante una posible tercera ola del virus.

“Los padres son los responsables de llevar a este grupo etario a vacunarse. Por eso les pedimos a ellos que se acerquen con sus hijos a cumplir con este esquema de vacunación. Solo deben presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y con un representante, ya que es el adulto quien debe firmar la declaración jurada de consentimiento” aseguró.

Segovia destacó que existen dosis suficientes de vacunas del laboratorio Pfizer para aplicar a toda la población de este grupo.

“Se han hecho estudios científicos en esas edades porque primero se tiene que probar las vacunas para cerciorarse de que no les afectará, por eso les decimos que no hay nada que temer, ya hay estudios que aprueban la Pfizer en los niños de estas edades y no presentan ningún tipo de problema”, dijo.

Asimismo, exhortó a la población entre 40 y 50 años a acudir a los centros de vacunación para recibir su segunda dosis puesto que esta es la única manera de estar protegidos contra el virus.

“A medida que nos llegue la cantidad de dosis de Pfizer, de AstraZeneca, o Sinopharm vamos a ir avanzando, cualquiera de las tres son efectivas. Sabemos que los que no completan su esquema de vacunación son aquellos que presentan afectaciones graves”

Por otra parte, manifestó que continuarán con el despliegue casa por casa para detectar aquellos casos de personas mayores que aún no reciben las dosis.