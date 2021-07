Elva Sobrado de Medrano, abuela de Moisés de 16 años, hijo extramatrimonial de Américo Cárdenas Quispe, consejero por Huánuco, exigió públicamente al fiscalizador regional pagar la deuda por pensión alimenticia del adolescente. “Desde que nació el bebé no lo atendió”, sentenció la mujer.

Comentó que desde los siete años el menor está en su poder porque su hija tiene otra pareja, y para asistir a su nieto, trabajaba como comerciante informal alrededor de un cementerio en Lima, pero por la pandemia, tuvo que dejar de laborar y vino a la casa de su hija, quien radica en Huánuco.

Según la abuela, Cárdenas a través de una transacción extrajudicial realizada el 21 de diciembre de 2017, se comprometió pagar una pensión de 300 soles cada mes, compromiso que no cumplió, pues durante un año y medio giró 250 soles con el argumento que no tenía trabajo, y cuando resultó elegido como consejero pagó los S/300 hasta febrero de 2021.

En ese acuerdo, el consejero se comprometió a pagar una liquidación de 23 333.32 soles del período que corresponde del 9 de septiembre de 2009 al 8 de enero del 2016. De esa cifra, pagó 12 333.32 soles, y los S/11 mil restantes fueron fraccionados en cinco montos. En enero de 2018 debió abonar 3000 soles, y el resto del monto de 2000 soles cada uno hasta el 2022.

“En el 2018 pagó los 3000 soles, pero el resto no. Además, no cumple con los 300 soles y se justifica con el argumento que no tiene trabajo y que está enfermo. Se niega a pagar la liquidación. Ahora no gira la pensión desde febrero del 2021, porque le molestó el cambio de abogado”, detalló Elva.

La abuela de Moisés indicó también que su nieto es víctima de maltrato psicológico por parte del consejero, pues cada vez que se le ocurre, duda de la paternidad del menor. “Quizás no seas mi hijo. No siento nada por ti. Estaba llegando a quererte, pero ahora no tengo cariño por ti”, son las palabras que, según Elva, le dice Cárdenas al hijo que reconoció.

Al respecto, Américo Cárdenas dijo que el adolescente es su “supuesto hijo”, pues le dio su apellido porque su madre se comprometió a no denunciarlo, promesa que no cumplió. Agregó, que lo denunciaron mientras trabajaba en Huacaybamba y no tuvo la oportunidad de defenderse. “Nunca supe de la denuncia hasta que me capturaron en Tingo María”, relató Américo.

Asimismo, indicó que los 300 soles de pensión fueron impuestos por un juez y nunca fue notificado de esa decisión. “Acepté ese monto para no tener problemas. Además, pagué una liquidación de 1000 soles y otra de 1300 para no ir a la cárcel”, detalló.

Indicó que todos los meses paga la pensión, pero en los meses que no tiene trabajo sólo deposita 250 soles. Dijo que cuando el menor tenía 4 años estaba en su poder. “Dejé de abonar hace cinco meses porque me demandaron exigiendo una pensión de S/3000. Ellos me ven como una mina de oro y usan al adolescente”, cuestionó el consejero.

Agregó, que pedirá a su abogado tramitar un estudio de ADN para determinar la paternidad del menor. Si el análisis es positivo pagará la pensión alimenticia. Caso contrario, exigirá a la abuela la devolución del dinero que giró para el sustento de su “hijo”.

