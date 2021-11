Exigen agilizar transferencia de cámaras de videovigilancia

El gerente de la municipalidad de Huánuco, Mirosaqui Ramírez Paredes, manifestó que ante la llegada de las fiestas decembrinas, solicitará una reunión para exigir que se agilice la transferencia de las cámaras de videovigilancia.

“Hace dos meses, aproximadamente, el gobierno regional inició la transferencia, pero nuestro comité ha observado 11 cámaras inoperativas, situación que hemos puesto en conocimiento al gobierno regional. Sin embargo, urge que esta transferencia se termine de consolidar al 100 % ya que comienza la época decembrina y necesitamos garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó.

Ramírez Paredes resaltó que las unidades y motocicletas no se pueden utilizar debido que no se pueden registrar en el inventario de las oficinas de bienes de la municipalidad hasta que la transferencia no se haya completado.

“Nosotros conjuntamente con el gobierno regional hemos dado instrucciones al coronel que es el subgerente de seguridad ciudadana para que periódicamente haga funcionar estas unidades, pero calentando motores, solamente para evitar que se dañen, porque mientras no se registren en la oficina de bienes, no podemos asumir un gasto de combustible”, dijo.

Asimismo, señaló que espera que esta obra sea entregada en su totalidad antes que culmine el mes de diciembre.

“Queremos agilizar esta entrega en aras de colocarlas inmediatamente a disposición de la ciudadanía que tanto las necesita para estas fiestas navideñas, por ejemplo, en navidad vamos a necesitar que esos diez patrulleros ya estén en la calle, necesitamos las cámaras de video vigilancia. Esperemos que el gobierno regional ponga interés en esto”.

Finalmente, recordó que el proceso de transferencia fue intervenido por la Contraloría General quien en su momento detectó la inoperatividad de nueve cámaras y, posteriormente, el comité de recepción identificó el deterioro de dos cámaras más.