Exigen anulación de examen de admisión en la UNHEVAL

Un grupo de alumnos que postularon a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco están exigiendo la anulación del examen de admisión realizado el último sábado.

Los postulantes denunciaron que hubo favoritismo pues se filtraron las respuestas para algunos alumnos; esto se demuestra porque se ha desbaratado una organización que se dedicaba a estafar con el cuento del ingreso seguro a la universidad.

Los también alumnos del Cepreval argumentaron su denuncia poniendo de ejemplo a una alumna que en los exámenes parciales sacaba 06 de nota y resulta que en una semana, en el examen final, ingresó con 16 de nota. Esto hizo sospechar que hubo fraude por lo que piden a las autoridades universitarias pronunciarse al respecto y anular el examen de admisión.

Además, la detención de 6 integrantes de una banda denominada “Los Compadres de la UNI” alertó a los postulantes y sus padres que había toda una mafia desde el interior de la universidad nacional.

Los jóvenes, acompañados por algunos de sus padres, llegaron hasta la plaza Mayor de Huánuco para pedir a las autoridades competentes que intercedan y anulen el examen de admisión.

“Pedimos a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Colegios Profesionales, que nos apoyen. No es justo ‘matarnos’ estudiando y que una persona que no se esfuerza y no se prepara ingrese fácilmente. Exigimos justicia”, expresaron los jóvenes.

Pidieron también al rector de la universidad, Guillermo Bocangel, pronunciarse al respecto.