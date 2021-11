Luego de que se revelara que el examen de la prueba única nacional se filtró días antes de la evaluación, el Decano del colegio de profesores, Fisher Justiniano Chávez exigió a las autoridades iniciar una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

“Sin duda, para todos aquellos maestros que se dedican a estudiar se esmeran por crecer y desarrollarse profesionalmente, esto es un golpe muy fuerte. Sin embargo, para tener claro la forma cómo se filtró y la forma cómo se ha ido negociando, se tienen que acelerar las investigaciones, nosotros como Colegio de Profesores exigimos que la investigación se haga lo más rápido posible”, aseveró.

En cuanto a la continuidad o no de estas pruebas, Chávez refirió que deben continuar, pero con transparencia.

“Nosotros estamos a favor de que continúe, pero que se investigue porque hay varias razones que tomar en cuenta. Primero, que es una evaluación nacional, segundo, la inversión para este proceso es enorme, tercero, muchos de los docentes se han preparado adecuadamente, no han entrado a comprar o negociar las respuestas, y por lo tanto anularlo es una situación muy extrema”, detalló.

Asimismo, exhortó al ministro a dar celeridad al proceso de investigación de este tipo de filtraciones que vienen ocurriendo desde gestiones pasadas.

“Tenemos que pensar en varios aspectos, primero el ministro tiene menos de un mes y este proceso no empezó con él, esta es la continuación de todo un trabajo de hace mucho tiempo atrás, entonces no hay razón para solicitar su renuncia, pero si el ministro no acelera las investigaciones es importante que se destituya porque como autoridad debe mostrar transparencia en todos los procesos de evaluaciones”, dijo.

Además, indicó que todavía se está a tiempo de cumplir con todas las fases que permitan el ingreso de nuevos maestros nombrados antes del inicio del próximo año escolar.

“Nosotros como país necesitamos un sistema educativo sólido, una educación de calidad y para ello necesitamos que toda la operativización para la selección de los maestros sea lo más transparente posible y lo más exigente, de tal forma que los maestros que lleguen a las escuelas sean los más competentes”.

