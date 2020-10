Habitantes del poblado de Santa Rosa, en Aparicio Pomares, protestaron en las adyacencias de la Municipalidad Provincial de Huánuco; pidiendo atención de los entes gubernamentales en el mantenimiento de la losa deportiva.

Rusbel Torres Dayer, en representación de los habitantes del sector, pidió que el gobierno local se acerque a la comunidad; para que constate de manera directa la situación que se vive.

“Nuestro piso está hueco, no tiene forma, es un desastre. Nuestros representantes se reúnen con las autoridades, pero no nos hacen caso; ya son muchos años que no se refacciona”, dijo.

Entre tanto, la pobladora Elisabeth Salvador exigió a las autoridades que cumplan con las promesas hechas en campaña electoral.

“Ellos se comprometieron en la campaña electoral con pistas, veredas, aguas y desagües y con la losa deportiva. Como ahora están en el poder, se olvidaron de nosotros”, acotó

La ciudadana aseguró que se sienten decepcionados porque las autoridades no se acercan al sector; para evaluar las necesidades que se tienen.

“Queremos que se culmine con la obra para que los jóvenes se dediquen al deporte, los gerentes no se acercan hasta allá. Queremos que suban y vean lo que estamos pasando en Santa Rosa”, puntualizó Elisabeth Salvador.

Lea también:

Amarilis ejecutará obras públicas por más de S/ 30 millones

CONTINÚA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LOSA DEPORTIVA EN AA.HH. ALTO CHIRIBAYA