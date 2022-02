Exigiendo resultados sin involucrarse

En algunas Instituciones Educativas, como en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, se han generado ciertos inconvenientes con la Asociación de Padres de Familia. En este caso, desde el 2019 no han realizado la rendición de cuentas respectiva, y se requiere elegir una nueva junta directiva, sin embargo, debido a la irresponsabilidad y a la pandemia, los padres de familia no están participando. Probablemente, por temor a contagio, por el nivel de responsabilidad de tiempo que esto puede acarrear, y cualquier otro motivo, los padres de familia se están mostrando reacios a participar activamente en las decisiones del centro educativo.

Esto no solamente sucede en el colegio de las Mercedes, tenemos información que también ocurre en otros colegios.

Asimismo, hay que tener en cuenta que muchos de los docentes tienen más de 60 años y podrían tener alguna condición de vulnerabilidad, por lo cual están en su decisión de aceptar o no la presencialidad de las clases. Y eso está muy bien, pero los niños y jóvenes no pueden resultar perjudicados, por lo cual en estos casos, se tienen que buscar alternativas de solución inmediatas, como la contratación de docentes de reemplazo. Es una situación realmente complicada, en estos casos, se entiende que si el docente elige no ir a dictar clases de manera presencial, implicaría que no va a trabajar al menos este año. En ese caso ¿Debería cobrar sueldo?

Los directores de colegios tienen enormes limitaciones y dificultades para lograr tener la mayoría de sus ambientes aptos para recibir las clases presenciales y cumplir los protocolos establecidos para evitar el contagio de la COVID. Sin embargo, además de esos problemas, también están tratando de persuadir a que los padres de familia se involucren activamente.

Y obviamente, no se trata de un interés particular del director, se trata del bienestar de nuestros propios hijos. Si nosotros como padres no asumimos la responsabilidad y el compromiso de informarnos de la situación actual del colegio, de sus necesidades y de lo que se necesita hacer para crear un ambiente seguro para nuestros propios hijos, cómo podemos exigir más adelante un alto resultado, si ni siquiera hay el interés de involucrarse.

Existe en nuestra sociedad la errónea creencia de que papá gobierno nos debe dar todo y gratis, penosamente, y en todos los niveles. Exigimos saneamiento para zonas invadidas, exigimos servicios básicos sin pagar arbitrios, exigimos salud y educación y muchas veces sin pagar impuesto. Muchos toman el ejemplo de países desarrollados donde ofrecen todos estos servicios y de calidad, pero lo que no saben o no mencionan es que, en esos lugares, no hay evasión de impuestos, todos pagan.