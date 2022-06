Exministro Juan Silva acusó a otros por los contratos manipulados

Después de varios días de guardar silencio, el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, reapareció ayer en una entrevista con radio Exitosa negó todos los cargos en su contra y acusó a otros de los contratos manipulados.

Las evidencias en contra de Silva son contundentes. A través de las resoluciones del 5 y 27 de mayo, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lo señaló como integrante de una organización criminal supuestamente encabezada por el presidente Pedro Castillo.

Dichas resoluciones contienen numerosa evidencia testimonial y documental sobre su presunta participación en actos de corrupción. Incluyendo los audios de las conversaciones entre el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, del 25 de julio de 2021. En las que se describe detalladamente el papel que Silva cumpliría en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La investigación detalló que, entre julio y noviembre de ese año, durante la gestión de Juan Silva, Provías Descentralizado otorgó 8 contratos por 1037 millones de soles a constructoras vinculadas con Zamir Villaverde y los sobrinos de Castillo.

Recordemos que el exdirector de Provías Nacional, José Cortegana Sánchez, y la colaboradora eficaz, Karelim López sostenidamente señalaron que Juan Silva y Zamir Villaverde estaban vinculados, y que incluso se reunían en el despacho del MTC.

“Que lo prueben. Entiendo que hay un afán de involucrarnos en esos hechos. Desconozco (de dónde salió Villaverde). No he estado al lado del presidente. A mí me toman como uno que ha estado a su lado. No. Yo he participado en la campaña (presidencial), sí, pero no he estado metido en esas cosas”, indicó el exministro.

Juan Silva más bien insinuó que la responsabilidad de los contratos corresponde a los integrantes de los comités de licitación de Provías Descentralizado, y que como ministro no tuvo injerencia ni vinculación con los integrantes de los comités.

“No hay ninguna prueba de que haya llamado a los miembros del comité porque no los conozco. No he tenido ningún nexo con ninguna empresa porque no he sido empresario, nunca me he dedicado a la política”, arguyó Juan Silva.

Respecto a la conversación entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, donde se menciona que aportó un millón de soles a la campaña presidencial de Pedro Castillo, Juan Silva volvió a rechazar la versión.

“Me da pena y me siento indignado que hablen dos personas que no me conocen. ¿Qué millón de soles voy a tener si soy maestro?”, afirmó Silva, quien reconoció que sí fue parte de la campaña presidencial de Pedro Castillo, pero no se manchó con dinero proveniente de la corrupción.