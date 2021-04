Extraña a la Selección

El lateral izquierdo, Miguel Trauco, habló sobre la importancia que tiene la Selección para él e indicó que se puso triste porque quería regresar.

A través de las redes sociales, Saint-Étienne, club francés de nuestro compatriota Miguel Trauco, dio declaraciones sobre su sentir ante la Selección Peruana. Si bien contó su presente con el elenco ‘verdiblanco’, el lateral izquierdo de la Bicolor, no ocultó su emoción al dirigirse al plantel nacional.

“Para mí la Selección Peruana significa todo. No me importa si es amistoso o contra el peor equipo del mundo. Yo siempre quiero estar en la Selección. Incluso en estos días que se anuló me puse triste, porque quería ir a jugar. Regresar. Es otro ambiente con personas que hablan el mismo idioma”, declaró el jugador tarapotino a las redes sociales del Saint-Étienne.

Asimismo, el exjugador del Flamengo de Brasil, recordó sus inicios en la Selección Peruana desde el 2014. Comentó sobre su debut ante Inglaterra y lo grandioso que fue clasificar a una Copa del Mundo luego de 36 años.

“Fui convocado en 2014 cuando estaba en Unión Comercio. Me llamaban pero nunca jugaba. Siempre tenía el pensamiento de que podía tener minutos, hasta que el ‘profe’ me dijo que sería titular. No lo podía creer. Jugué contra Inglaterra en Wembley.”, dijo Trauco.

“El Mundial fue algo maravilloso. El haber llegado a un Mundial era lo máximo. Después de 36 años se pudo lograr eso, nuestro segundo partido fue contra Francia. Perdimos 1 a 0 pero atacamos bastante. Le dimos pelea. Lo que más rescato del Mundial fue el apoyo del hincha peruano”, culminó.