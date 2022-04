Falsifican documentos para inscribir al JNE como candidato a la alcaldía de Baños

Grave denuncia formuló Crisóstomo Torres Gamarra, quien sostuvo que fue inscrito como candidato del Movimiento Avanza Regional Independiente (ARI) en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Supuestamente, postulando a la alcaldía del distrito de Baños, de la Provincia de Lauricocha y sin su autorización.

Denunció que personas inescrupulosas habrían falsificado documentos para realizar dicha inscripción en el JNE.

Durante la entrevista a los medios de comunicación, Crisóstomo Torres negó ser militante activo del partido regional ARI. Sin embargo, sostuvo que personas afines a dicho movimiento regional habrían manipulado documentos aprovechándose que Torres se afilió a dicha agrupación política en el 2014, no obstante, no había actualizado su inscripción desde entonces.

“Hace cuatro días por medio de mis amigos me enteré de que estaba inscrito como candidato y yo no lo sabía. O sea todo fue realizado a mis espaldas, pues los del ARI aprovecharon que estaba afiliado desde 2014 cuando estaba en la universidad. Sin embargo, no me desafilié, esto habrían aprovechado para inscribirme sin mi consentimiento”, denunció.

Asimismo, indicó que no sería la única persona que estaría inscrita como candidato utilizando este “modus operandi”, puesto que varios de sus amigos también figuran como candidatos para las elecciones locales y regionales de octubre.