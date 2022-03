¡Algo no cuadra en Jacas Grande!

A 10 días de haber sufrido un accidente y desaparecido en las caudalosas aguas del río Marañón, los familiares de José Solís Castillo piden apoyo para encontrar su cuerpo y darle cristiana sepultura.

Además, acusaron al alcalde de Jacas Grande, Manuel Valverde Miraval, de querer manipular las investigaciones y que la familia no siga pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido.

Sara Solís Castillo, hermana de José, denunció que el alcalde de Jacas Grande desde el segundo día que ocurrió el accidente se desentendió totalmente del tema pese a que se había comprometido a apoyarlos en todo momento en la búsqueda del cuerpo, en la alimentación a los rescatistas, en contratar buzos especializados para la búsqueda debajo del agua y otras promesas hasta encontrar el cuerpo de José; pero, desde el domingo 6 de marzo, Valverde Miraval no les contestaba las llamadas y tampoco dejó a alguien a cargo pese a que José Solís era trabajador de la municipalidad de Jacas Grande.

Contradicciones

Sara Solís, cree que hay algo raro en la versión del sobreviviente del accidente y la preocupación del alcalde de no continuar con las investigaciones.

Según la hermana de José, el trabajador que sobrevivió al accidente, Mergildo German Minaya, además era quien estaba manejando la camioneta, habría cambiado de versión. En un primer momento, dijeron que estaban yendo a cargar combustible, pero una vez recuperado de los golpes habría dicho que estaban yendo a tomar desayuno, además que quien manejaba la camioneta no era él, sino, José Solís, contradiciendo las versiones de otras personas que vieron en el volante a Mergildo German.

Llamó mucho la atención a los familiares de José, esta versión porque dijeron que José, no tenía licencia de conducir, “él era operario de motoniveladora, no manejaba carro”, dijo la hermana de José.

Indicó además que les llama la atención que vayan a tomar desayuno a una distancia tan larga. “Son dos horas de viaje de ida y dos de vuelta, no creo que vayan a tomar desayuno en 4 horas”, acotó Sara Solís.

Desesperación

La hermana y el padre de José Solís, cuestionaron la actitud del alcalde de Jacas Grande, Manuel Valverde Miraval. Indicaron que el último sábado se acercó a su vivienda y les ofreció dinero para que “todo quede ahí”. Esta actitud le hace sospechar que hay algo que no cuadra en torno a ese accidente. “Nos ofreció 10 mil soles para que todo quede ahí. Él no quiere que exijamos que se investigue, porque al parecer mi hermano no tenía contrato de trabajo con la municipalidad”, expresó la hermana de José.

Finalmente, indicaron que la camioneta siniestrada, si bien es cierto, estaba al servicio de la municipalidad, no figura entre los bienes de dicha institución. “Cómo conducían esa camioneta si el alcalde dice que no pertenece a la municipalidad, pero si la utilizaban para todo trabajo de la municipalidad”, afirmó Sara Solís.

Dato.- Los cuerpos de los dos trabajadores desaparecidos en el accidente aún no han sido encontrados y las familias piden apoyo para poder ubicarlos y recuperarlos.