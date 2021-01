Continúa la incertidumbre entre familiares de pacientes COVID-19 del hospital II de EsSalud ante la situación que se registra por la pandemia, por lo que piden atención urgente por parte del Ejecutivo Nacional.

Los familiares permanecían en las afueras del nosocomio, mientras que algunas personas hacían fila para poder ingresar y realizar el descarte.

Indicaron que ni a través de la web ni el número telefónico atienden, “no contestan, no nos informan sobre la situación de nuestros familiares. Se le suplica encarecidamente que nos ayuden”, reclamó una de los familiares.

Señaló que tiene tres familiares hospitalizados y dos de ellos se encuentran en los pasadizos esperando cama UCI. “Es una súplica, mi cuñado necesita una cama UCI y su papá también. Están con respirador simple y tiene 75% de saturación. Se va a morir si no los atienden”, advirtió.

Otro de los ciudadanos que estaba esperando atención para su esposa, señaló que la atención es pésima.

“Yo vine a las 6:00 am y nadie nos quiere atender, mi esposa salió positiva y nos están mandando al Metropolitano para que nos den el tratamiento. Deberían atendernos aquí, es injusto, no puede ser. Son inhumanos”, expresó el señor entrevistado que no quiso identificarse.

Cabe mencionar que pese a los intentos que hace el personal de salud en el establecimiento, la cantidad de pacientes rebasa la atención médica. “Hay poco personal y hacen horas extras y sin embargo no dan abasto”, puntualizó uno de los familiares apostados en las afueras del hospital.

Lea también:

47 médicos voluntarios se suman a la atención y monitoreo de pacientes COVID-19 en Huánuco