Problemas de traumas de infancia y otros por temas de dinero. Existen famosos que no tienen una buena relación con sus padres, lo que ha impactado en sus vidas ya sea positiva o negativamente. Famosos con relaciones tóxicas con sus progenitores.

Aunque, algunas de estas historias han ocupado los titulares de diferentes medios de comunicación, hay otras que pocos conocen y que han salido a la luz en los últimos días.

Tal es el caso de la relación que tiene el cineasta Quentin Tarantino con su madre, Connie Zastoupil. Recientemente, muchos de sus seguidores lo cuestionaron por no ayudarle a su madre económicamente aún sabiendo que tiene una gran fortuna producto de sus producciones.

La ira que provocó el sarcasmo de su madre llevó a Tarantino a hacerle una promesa. “Está bien, señora, cuando me convierta en un exitoso escritor, nunca verás ni un peso de mi éxito. No habrá casa para ti, ni vacaciones, ni un carro como el ‘Elvis Cadillac’. No recibirás nada porque dijiste eso”.

A pesar de que podría tratarse de palabras de un niño pequeño, Tarantino cumplió su promesa. Hasta la fecha, solo una vez le ha ayudado a su madre con un problema de impuestos, pero solo eso.

Vale la pena recordar que la fortuna de Tarantino asciende a 120 millones de dólares, cerca de 400.000 millones de pesos, de los cuales, al parecer, su madre no ha visto ni un peso.

Príncipe Harry