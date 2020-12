Félix ‘Toto’ Zúñiga: “Mi mejor entrevista fue a Pelé”

Hoy está de cumpleaños Félix Zúñiga, apodado como ‘El Príncipe de Puente Piedra’ por su fiel amigo y compañero de trabajo Micky Rospigliosi; un profesional a carta cabal que llegó a cubrir Copas Américas y el Mundial de Francia 98’ donde se dio el lujo de entrevistar al ‘mismísimo’ Pelé. Le deseamos un feliz cumpleaños y un abrazo hasta Virginia (EEUU).

Félix, coméntanos cómo nacen las ganas de querer ser periodista.

Yo, muchas veces me pregunto: ¿Por qué llegué a ser periodista? Ya que yo no era de mucho hablar durante mi infancia, pero si quería estar en la tv, de pequeño le decía a mi mamá que algún día yo estaría ahí entrevistando a algún personaje.

¿Cómo así llegas a trabajar con Micky Rospigliosi?

Un día, un amigo me dijo que conocía al hermano de Micky y me preguntó si quería trabajar con ellos, sin pensarlo dos veces acepté y de esa manera llegué a laborar con él.

Te convertiste en su ‘mano derecha’ incluso.

Sí, Micky fue un gran profesional como también una gran persona, nos exigía al máximo, pero sabíamos que era por el bien de nosotros; recuerdo que me compró mucha ropa para mi matrimonio (Risas), como también siempre me daba algunas cosas para llevar a mi hija.

Cuéntanos alguna anécdota con Micky

Tengo muchas, pero recuerdo que a Micky no le gustaban los sencillos, me los daba. Y cuando me mandaba a comprar yo le pedía a la señora que me dé sencillos, iba en Micky y me decía que me los quede. (Risas). Otro recuerdo es que vino con toda la gente de ‘Ovación’ a mi boda, aunque antes me dijo que no iría (Risas).

¿Y cómo nace el apelativo de “El Príncipe de Puente Piedra”?

En un partido Micky me presenta de la siguiente manera: “Ahora presentamos al comentarista, él viene desde los arenales de Puente Piedra, desde un barrio lleno de malas vivencias, doy la bienvenida a Félix Zúñiga: “El Príncipe de Puente Piedra”. De Puente Piedra salieron muy buenos futbolistas como: Los hermanos Guizasola, Franco Navarro, los hermanos La Rosa, etc; pero él que más destacó fue Teófilo Cubillas quién es mi padrino de matrimonio.

Tú estuviste presente en el campo en el partido Chile vs Perú del 97’. Cuéntanos esa experiencia.

Fui 15 días antes a Santiago para cubrir toda información, a los periodistas no nos trataron mal, pero si a los jugadores como a los hinchas, fue una noche triste porque teníamos la oportunidad de clasificar al Mundial y no se pudo, pero recuerdo haber entrevistado hasta al presidente de Chile de esos años.

¿Y cómo fue estar en el Mundial de Francia 98’?

No te imaginas, fue algo espectacular en todos los sentidos, no tengo palabras para describir aquel certamen. Fue ahí donde hice mi mejor entrevista: A Edson Arantes Do Nascimento.

¿Y cómo así llegas a entrevistar a Pelé?

(Emoción) Jugaba Brasil y Holanda, fui a cubrir con Sammy Sadovnik y al finalizar voy en donde Micky y le dije: “Micky, ahí está Pelé”, a lo cual, él me dijo: “¿Y qué quieres que haga? Haber anda a entrevistarlo como si va querer”. Todo desanimado me fui, insistí y sus guardaespaldas me dieron la oportunidad de solo hacer 3 preguntas y luego de eso ya no me importaba si me regresaban para Lima, ya estaba recontra feliz. (Risas).

¿Y luego?

Micky llamó a Lima y en Panamericana anunciaron: “Este domingo, desde Francia, Pele da entrevista para Perú a Félix Zuñiga”.

¿Consideras que el periodismo te dio todo?

Diría que sí, me dio una linda familia, me dio muchas vivencias, me dio mucha ayuda económica, pero sobre todo me dio la oportunidad de cubrir al equipo del cual soy hincha: Alianza Lima.

TIKI TAKA

¿Género de música favorito?

Escucho de todo un poco

¿Jugador favorito?

Maradona

¿Grupo musical favorito?

El Grupo 5

¿Tu motivación?

Mi nieto Liam y mi familia

¿Félix Zúñiga es?

Un buen padre y amigo