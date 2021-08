¡Feliz aniversario Huánuco!

Israel Tolentino Cotrina – Artista plástico y visual.

Los deportistas tienen sus canchas, sus pistas, sus implementos, etc. Las vocaciones artísticas necesitan espacios mínimos para desarrollarse; a modo de recordarle esto a los agentes privados y estatales, les pregunto: ¿Qué se hace por ello? Nuestros artistas dan todo lo que la precariedad de nuestro sistema lo permite, en ese contexto, no podemos pedir lo que no damos, lo que no se siembra, no se incentiva y sobre todo valora. Es agotador empezar esta reflexión de este modo, pero recordar estas carencias, debe servirnos para ver el camino que a las contadas vocaciones artísticas les espera. Los huanuqueños que hemos pretendido un trabajo que se confronte con otras realidades, hemos tenido que dejar nuestros cerros y ríos, ir a caminar con gente extraña y nadar entre desconocidas faunas; esas contiendas muchas veces aniquiladoras de contados “triunfos”. Hay mucho potencial construyendo con optimismo en nuestra región.

Daniel Morales Chocano – Arqueólogo

El patrimonio arqueológico de nuestro departamento debería ser la conciencia e ideología de los huanuqueños, ella está materializada en una historia muy larga que se inicia con los cazadores de Lauricocha, la gran civilización de Kotosh-Wairajirca y que a través del tiempo logra un gran desarrollo con la espectacular arquitectura de los edificios de Tantamayo, que es el legado de una dinastía muy larga de los Yarowilcas según Guamán Poma de Ayala, y finalmente anexadas por los incas, funcionó como capital del Chinchaysuyo en Huánuco Pampa.

Este legado histórico-cultural no está protegido, ni promovido ni mucho menos puesto en valor, debido al poco interés político, no sólo del ministerio de cultura, sino también del gobierno regional, local, empresas y ciudadanía en general. En este aniversario de “La muy noble y leal ciudad de los caballeros de León de Huánuco”, es hora de ser más conscientes por nuestro patrimonio y ponernos a trabajar para el bienestar de nuestro departamento.

Esperanza Rosales – Soprano

Después de tanto tiempo de lucha como en todos los campos laborales, la mujer ha logrado una respetable posición en el desarrollo de su talento en la sociedad musical. Hoy en día es evidente la participación de la mujer, en la ejecución de diversos instrumentos que de costumbre se pensaba que eran sólo para los varones, como por ejemplo el saxofón, el trombón, etc.

En cada oportunidad que la vida nos brinde, hoy las mujeres podemos alzar la voz, pero con las notas musicales que deleitan los oídos y besan los corazones, porque eso es “La música, la máxima expresión del alma, maravillosa creación de Dios, regalo para el corazón”.

Edilberto “Sacha” Sánchez – Actor y director de teatro

Descubrí el teatro a los doce años en la escuela, de forma fortuita y casi milagrosa y, desde entonces, llevo haciendo teatro más de 30 años. El jueves 12 de agosto, cuando terminé la presentación de los cuentacuentos “Los cuentos de mi tierra” me vi en el escenario, en el mismo auditorio que me albergó hace 34 años atrás, en el eterno y único refugio de los teatristas, el Museo Regional leoncio Prado, y no vi nada de progreso en favor del teatro en nuestra ciudad ¡Nada!. Aún no tenemos un teatro municipal que nos brinde su recinto, somos huérfanos de las instituciones del estado, incluyendo a los organismos del Ministerio de Cultura, que poco o nada hacen por este maravilloso arte. Me gustaría gritar una y mil palabras más, pero solo viene a mi mente las sabias palabras de García Lorca: “Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo; como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro” y, recordando esto, solo me queda, seguir bregando contra la corriente en una ciudad indiferente.

Francisco Palomino Yabar – artista plástico

El movimiento artístico, en Huánuco, es por inercia de lo que se venía trabajando por los distintos grupos de Arte, la presencia de las principales autoridades locales en favor de este, es casi nula. La presencia de artistas huanuqueños de trayectoria le han dado una importante dinámica al estado, casi monótono, del arte. Durante la pandemia,hemos experimentado la nueva modalidad de exposiciones de pintura, la VIRTUAL que tiene sus ventajas, por llegar a lugares inalcanzables físicamente, pero con sus limitaciones. Ante los obstáculos el artista crea alternativas y así la carrera no se detiene, retrocederá, pero dará un salto felino y lo superará todo. ¡Sigamos trabajando!

Karina Ordóñez – Directora de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco

El bicentenario del Perú conmemora la proclamación de la independencia de nuestro país del dominio español. 200 años que sirven de reflexión para emprender mejoras a favor de nuestras bibliotecas a nivel nacional. La Biblioteca Pública Municipal de Huánuco tiene 54 años de vida institucional que no reflejan el avance que tendríamos al cumplir los 200 años de libertad y de desarrollo cultural. Cumpliremos 482 años de aniversario y deseamos que con un trabajo conjunto entre funcionarios culturales, promotores culturales, artistas, músicos y todo aquel profesional que entrega sus esfuerzoS por la cultura se sume para aportar un granito para la consolidación de una Biblioteca Pública Municipal y Centro Bibliotecario Regional Huanuqueño, acorde a nuestra ciudad, con infraestructura moderna que albergue a nuestros representantes culturales.

Gustavo Ratto – Cantautor

Son tiempos difíciles, un año que debemos sacar adelante con todas nuestras fuerzas, donde nos embarga el dolor por la pérdida de amigos y seres queridos. Un Bicentenario Peruano con historia, donde la música ha sido motivo de alegrías, dolor y unión; la música es el alivio del alma, aunque olvidada y relegada a últimos lugares en estos tiempos, pero está allí haciéndonos compañía y ha evolucionado siempre.

El himno nacional únicamente acompañado de banda de músicos, ahora es escuchado en lenguas originarias; y, el mismo aniversario de Huánuco, donde años atrás podíamos disfrutar de los festejos de forma presencial, con la Feria de Puelles como en los noventas, el comercio agropecuario, los conciertos de rock y las exhibiciones de folclore con artistas nacionales del momento, ahora sólo hacen gala en nuestro recuerdo.

Debemos comprender que se vienen nuevos tiempos, ya no será igual disfrutar de la fiesta y la algarabía que siempre existe en los corazones de los huanuqueños y huanuqueñas, pero seguiremos cuidándonos con la esperanza de disfrutar de nuestra ciudad, su música y cultura en todo su esplendor.

Judith Toribio – Atleta

El ejercicio físico es ampliamente reconocido como un pilar de la vida saludable. Esta consideración se debe a que el ejercicio puede prevenir problemas de salud, ayudar a desarrollar resistencia física, obtener más energía y ayudar a reducir el estrés. También puede facilitar el mantenimiento de un peso corporal saludable.El deporte consiste en dotar al cuerpo de algunas de las virtudes más fuertes del alma: la energía, la audacia y la paciencia. Ser mujer hoy es un orgullo por todas aquellas mujeres que abrieron camino hacia una sociedad más justa, aún hay lugares en el mundo donde la mujer no tiene derechos, por eso aún queda mucho trabajo por hacer.

Víctor Domínguez – Investigador

La cultura que vino desde España a través de gente de baja condición cultural, hoy está piltrafeada y lo que domina ahora es la cultura chicha, ya en el Perú muchos prefieren ser cholos antes que indios, mestizos antes que ser andinos. La pandemia nos ha dado muy buenas lecciones, el bicentenario triste, no vale la pena celebrar, sino simplemente mirarlo con espanto, por lo que ocurre estos días, la politiquería, la corrupción generalizada y trabajos de anticultura de quienes todavía tieneN el poder, después de 500 años, esperamos que podamos modificar, innovar, pensar en otra república, otra nación, otro mundo superior a lo que vivimos, si no lo hacemos ahora, tendremos un futuro mucho más caótico, preocupante y de tristezas.