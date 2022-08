El 10 de mayo del presente año, gobernador regional Erasmo Fernandez y en ese entonces el director de EsSalud, Raúl Fonseca Espinoza, inspeccionan terreno ubicado en centro poblado de Quicacán, que el Gorehco ofreció como donación para hospital de EsSalud. En la foto también están presentes funcionarios y dirigentes de la institución.

Fernández: Funcionarios y dirigentes están boicoteando entrega de terreno para EsSalud

Señaló que estaría prevaleciendo intereses particulares, puesto que lote es idóneo

El gobernador Erasmo Fernández afirmó que en un lapso mayor a 15 días estaría presentando toda la documentación a EsSalud para entregar el terreno de Quicacan en calidad de donación.

Sin embargo, resaltó que dirigentes y funcionarios estarían boicoteando dicha adquisición que permitirá la construcción de un hospital de EsSalud.

Enfatizó que el terreno no tiene ningún inconveniente como lo han hecho ver dirigentes y funcionarios, ya que Gorehco cuenta con 11 hectáreas.

De las cuales 3 hectáreas se le han dado a Salud y 1 hectárea a los agricultores, quedando 7 hectáreas disponibles para poder construir el hospital.

“Nosotros estamos preparando toda la documentación como debe ser; opinión técnica, opinión legal y ya lo tenemos para entregar, pero siempre aparece alguien y dice que no podemos recibir porque hay ocupantes precarios, porque ese terreno no es adecuado técnicamente, sin embargo, ¿Qué terreno es el adecuado?”, indicó.

Fernández enfatizó que ante tanta negatividad, pareciera que está prevaleciendo los intereses de grupos muy particulares que no están pensando en el beneficio de Huánuco.

“No voy a decir quiénes, pero yo escuchado esas voces que han salido por los medios y si hay algunos dirigentes de aquí de EsSalud, autoridades de la propia dirección ejecutiva”, señaló el gobernador.

“El propio director ejecutivo de aquí de Huánuco de EsSalud que me piden que vea otro terreno y por qué voy a ver otro si este está apto, cumple las condiciones, es más, es un terreno que está a dos cuadras de la carretera, ni siquiera pueden decir que es de difícil acceso”, acotó.

Aseguró que será enfático con su propuesta y una vez tenga toda la documentación la entregará a EsSalud para que decida si realmente tiene la voluntad de construir o no.

“Una vez tengamos la documentación y voy a ir a EsSalud a decirles señores aquí tiene el terreno, si ustedes no quieren hacerlo, díganle entonces a Huánuco que no quieren o no tienen la voluntad de hacerlo”, señaló.

Reunión con Transporte

Por otro lado, el gobernador resaltó que este jueves se reunirá nuevamente con el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), para ver la manera de que el Ejecutivo atienda las 6 carreteras de categoría nacional con la cuenta Huánuco.

Entre los proyectos que serán abordados en esta reunión está la carretera que parte de Uchiza con la ruta de San Pedro, Cholón- Huacrachuco, la carretera Tingo María- Gil Can -Arancay-Huacaybamba.

“Tenemos además, la carretera Huánuco-La Unión- Huallanca que no avanza como debe ser. La carretera que viene de Oyón, Yanahuanca y Ambo, las dos primeras etapas están llegando a hasta el límite de Pasco con Huánuco y nosotros queremos que se adjudique también el último tramo. Nosotros tenemos que reclamar que Provías Nacional tenga más interés y exigir a la empresa contratista que avance”, finalizó.