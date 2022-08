Fernández: Llegaremos al 90 % de gasto presupuestal a fines de año

Anunció que obras paralizadas son porque gestión de Juan Alvarado vendió “humo”

A pesar de la deficiencia vista en el gasto público en el primer semestre del 2022, el gobernador, Erasmo Fernández Sixto, se mostró optimista y prometió que la región Huánuco llegará a diciembre con el 80 % y 90 % de gasto presupuestal.

Señaló que esta meta ha sido establecida por las gerencias General, Planeamiento e Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco).

Lamentó que Huánuco se ubique en el último puesto del gasto de obras, a nivel nacional. Criticó que en la gestión del exgobernador Juan Alvarado se vendía “humo”.

“Me achacan que yo tendría la culpa, pero bueno hay que escuchar a la población, estamos en último lugar, pero les digo, hay corrupción hoy día, antes se vendía humo, que estamos en el primer lugar, pero todo negociado, con expedientes mal hechos, contratos mal concebidos…”, indicó.

“Hoy día nos han obligado a decir, señor contratista, si usted no avanza aquí se paraliza, la obra Molinos, Santa Virginia, Monopampa, el anillo vial, contratos mal concebidos, con contratistas que no responden”, agregó.

Avances en duda

Fernández señaló que algunas de las obras con contratos mal concebidos es el Centro de Salud de Molinos, por lo que no podían pagar la valorización en marzo, abril, mayo, junio.

Al igual que el puente de Castillo Grande, el cual tiene problemas porque el contratista no avanza la obra, explicó.

El anillo vial se encuentra en la misma situación de que el contratista no hace su trabajo.

“Si no avanzan no tenemos otra alternativa, que decirle hasta aquí nomás, no queremos eso porque también nos perjudica, porque tenemos un corte un nuevo expediente, ojalá el contratista sea consciente”, sostuvo.

En cuanto al ensanchamiento de la carretera Huánuco Margos, Lauricocha Raura, dijo, “ese proyecto nunca ha estado en la programación del Gorehco, ni el de Provías… Juan Alvarado decía que había presupuesto de 2 millones, cuando no era así”.

Manifestó que cuando se hizo cargo, recién gestiono para que Provias autorice para hacer la ampliación de la carretera, cosa que el viernes pasado recién ha podido suscribir el convenio que los autoriza.

“De inmediato fuimos a poner la primera piedra, hoy debe tener 4 a 5 metros de ancho, vamos a ampliar a 8 metros para que sea de doble vía y asfaltado”, finalizó.