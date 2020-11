Fernando Rafael Egúsquiza Peralta

“El periodismo no es un trabajo, es una pasión que uno vive”

Fernando Egúsquiza tiene 45 años de edad y en esos largos años vivió muchas malas situaciones como: Una goleada de Perú por 6 a 0 a manos de Uruguay en Montevideo, goleadas en Bolivia y Venezuela. También vivió muchos buenos momentos como: el campeonato de Cienciano en la Copa Sudamericana del 2003, muchas Copas Américas, pero considera que la mayor alegría fue estar presente en Rusia 2018 junto a nuestra Selección. Hoy presentamos a Fernando, un profesional a carta cabal e hincha acérrimo de la Selección peruana.

Fernando, existe una frase que dice que los periodistas deportivos son futbolistas fracasados, en tu caso: ¿Fue así?

No, siempre quise ser periodista, desde muy pequeño me gustaba el seguimiento de la información, siempre quise estar cerca de lo deportivo; fue relativamente sencillo en mi decisión ya que en los test vocacionales en el colegio siempre salía como periodista aunque en un primer momento mi familia no estaba de acuerdo, pero felizmente me apoyaron.

Cuéntenos esa primera experiencia cuando fue a buscar trabajo.

Fue el año 94, salió una publicación que se hacía pruebas para integrar un programa deportivo en radio Libertad, la radio quedaba a unas 10 cuadras de la Universidad Bausate, cuando fuimos éramos más de 60, hicimos cola y pasé la prueba junto con el ‘Tanque’ Arias. Aunque al final el programa se suspendió, hice una nueva prueba y aprobé, el bloque deportivo era a las 6:15 am y yo tenía que levantarme a las 4:30 am para viajar desde Los Olivos.

¿Le pagaban?

No, muchos me decían por qué trabajaba gratis en la radio, pero lo hacía porque me gustaba, estuve casi 3 años y luego me pagaron el sueldo mínimo que era 180 soles, era muy importante esa cantidad de dinero para mí.

¿Luego pasó a Radio Nacional?

Sí, el locutor comercial Mario Montero me llevó para hacer una prueba ante ‘Toño’ Vargas y él me hizo una prueba de hacerle una entrevista en la cual él era en ese entonces el presidente de la FPF; al finalizar aprobé y fue un gran paso en mi carrera.

¿Recuerda su primera comisión en Radio Nacional?

Si no me equivoco fue en Sporting Cristal, yo iba con mi grabadora a La Florida, en esos tiempos éramos menos los periodistas deportivos. En aquellos años Cristal pasaba por un buen momento e incluso había jugado una final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro.

En la actualidad. ¿En qué mejoró el periodismo deportivo?

Siento que día a día está mejorando, ahora encontramos centros de capacitación para periodistas deportivos, además también vi que hoy en día hay muchas opciones para capacitarte hay mucha gente que quiere capacitarse; la desventaja de antes es que nosotros solo hemos tenido preparación en Periodismo más no en Periodismo deportivo, el ámbito deportivo está evolucionando demasiado. A mi jamás me enseñaron lo que yo enseño, antes no había muchas opciones como las que hay ahora. Incluso sugiero que se estudie primero periodismo y luego periodismo deportivo.

Aparte que muchos se dedican a hacer periodismo deportivo solo con el fútbol.

Lamentablemente, hay muchos que solo hacen fútbol, el periodismo no solo es fútbol salvo si es tu única especialidad. No estamos preparados para cubrir algún juego olímpico en nuestro país.

¿Qué significa el periodismo deportivo para su persona?

Para mi es una especialidad del periodismo que tiene sus propios matices, el periodismo deportivo solo está hecho para quienes les gustan, al comienzo muchas veces no tienen grandes ingresos económicos y es complicado, pero estamos en la absoluta necesidad de seguir capacitándonos, yo doy clases y me preparo bastante para dar lo mejor de mí, siempre trato de darles las mejores herramientas.

¿Cuándo nace la frase de Daniel Peredo en la cual decía: La figura para ti Fernando Rafael Egúsquiza Peralta?

La verdad buscó cuando fue pero no encuentro respuesta, nunca lo planeamos, no recuerdo la primera vez, pero hizo que la gente se identificara con Daniel y conmigo, él fue quien hizo esa frase, yo siempre estaré agradecido por eso, primero fue ‘La figura’, luego ‘El destacado’, luego la ‘Mención honrosa’, Daniel siempre me decía: Fernando la gente nos pide una categoría más; y de esa manera nació ‘La yapa’.

Estuviste presente en la final del 2010 entre León de Huánuco vs. San Martín en Huánuco. ¿Qué recuerdos de aquella tarde?

Espectacular, ese año León hizo una buena campaña y yo ya había ido algunas veces a Huánuco, me tocó hacer la final y fue el mejor equipo de CMD a cubrir ese partido, Huánuco nos recibió de la mejor manera, el cariño del público fue algo espectacular, esa transmisión la guardo como algo especial, nos íbamos a ir a comer cerca de la Laguna, la pasamos muy bien, espero volver a Huánuco porque tiene un buen clima como también una buena comida, aparte que en Lima se llenó el Monumental con muchísimos huanuqueños y merecían ganar.

Tú cubriste muchas finales, pero: ¿Con qué final a nivel de clubes peruanos te quedas?

Yo cubrí las finales internacionales del 97’ y del 2003, pero me quedo con la final entre Cienciano vs River Plate en Arequipa, representaba la primera vez que un club peruano ganaba un torneo internacional, como nunca la queríamos ganar, éramos un país que habíamos pasado por muchas frustraciones, estuve en el campo aquel día y fue una fiesta, no te imaginas la celebración Daniel, fue algo especial.

Cuéntenos un poco sobre Rusia 2018.

Rusia fue mi sueño hecho realidad, yo cubro a la Selección desde el año 2000, a mí me pasó vivir por muchos momentos difíciles, en algún momento llegué a pensar que la posibilidad de que vayamos al Mundial era algo que no se iba a dar, el 2018 llegué a Latina y gracias a Dios se me dio la posibilidad de estar presente, lo he disfrutado mucho porque no solo fue Rusia, sino también estuve en Austria concentrado con los jugadores, en Suecia y luego en Rusia, es la experiencia más increíble que me ha tocado vivir.

¿Qué cosas le dio el periodismo a su persona?

Me ha dado reconocimientos de la gente, siempre trato de ser respetuoso con las opiniones del público, el periodismo me ha dado experiencias imborrables, conocer países, estar cerca de mi selección, el periodismo es un día a día.

TIKI TAKA

¿Comida favorita?

Ceviche

¿Jugador favorito?

Lionel Messi

¿Un lugar en el mundo?

Perú

¿Bailar o escuchar música?

Ambos

¿Fernando Rafel Egúsquiza Peralta es?

La figura de la cancha (Risas)