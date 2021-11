FIL Guadalajara: Víctor Domínguez representará a Huánuco

Hoy 27 de noviembre inicia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural. Fundada hace 35 años por la Universidad de Guadalajara, ésta fue concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral. Durante los nueve días de la Feria, el público escucha a sus autores preferidos, la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón, y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro del país o región Invitado de Honor; que este año es Perú.

Y como ya es sabido, Huánuco tiene un gran representante en esta feria, Víctor Domínguez Condezo. Hemos querido conocer sus expectativas antes de su viaje al país anfitrión. Pues no solo disertará, sino que también llevará además de sus libros, una edición nueva titulada “Cultura: literatura, arte y realidad”, un libro que es el primero en su clase y tipo, ya que compila la información más aproximada de las artes en Huánuco.

Hablemos sobre este libro

Pienso y siento que algo va a decir esa publicación de Huánuco en México. En Lima quizás nos conocen, pero en México no sé. Por eso lo vamos a llevar. Es un libro de autoría colectiva. Esperamos que los intelectuales, literatos y estudiosos de otros países puedan ver y conocernos siquiera un poquito, esa es la intención. Me siento contento de que lo hayamos hecho con colaboración de mucha gente, un libro de esta naturaleza en tiempo récord, con la intención de hacer algo en concreto, no solo hablar y hablar nada más.

¿Cuáles son sus expectativas de México?

Estoy yendo por segunda vez a México, me voy con una perspectiva positiva, espero aprender sobre todo porque tienen una cultura muy similar a la de nosotros los andinos. Hubiese querido ir hace 50 años atrás, entonces hubiera aprendido mucho más, pero aprenderemos porque los que estamos en este mundo vamos a aprender hasta cuando se pueda.

¿Qué podría decir sobre la cultura en Huánuco?

Depende de qué cultura estemos hablando, si estamos hablando de la cultura europea occidental o estamos hablando de la cultura de nuestras raíces, de la cultura andina. En ambos casos, están echados a menos, nosotros ya no practicamos la cultura occidental cristiana como vino. Pero tampoco estamos practicando lo que es la cultura andina en su esencia, entonces ¿Cuál es nuestra cultura?

Nuestra cultura es intermedia, una mezcla, “sincretismo” lo llaman los estudiosos. Otros denominan la cultura peruana “la cultura chola”, “la cultura chicha”, entonces esa es la cultura del país, obviamente son refutables todos estos términos. Pero desde esta perspectiva, en Huánuco, culturalmente, no estamos desarrollados, diría que estamos un poco perdidos. Somos muy aculturados, abandonamos permanentemente los valores que tenemos en nuestra tierra, pero después de todo, así es el mundo, evoluciona, y si la evolución fuera en beneficio de nuestra zona y nuestra cultura enhorabuena, pero eso no se hace. La evolución va en camino distorsionado para mí.

¿Qué puede decirnos sobre la literatura en Huánuco?

No soy analista literario o crítico literario, he dicho que Huánuco es un pueblo muy desarrollado en el mundo literario, aquí hay posiblemente más de 100 autores desde tiempos antiguos hasta ahora, autores que no hay en otros departamentos. Por consiguiente, es un pueblo que hace mucha literatura, lo estudiosos en sociología o psicología han dicho que los pueblos de clima intermedios o climas tan benignos como nuestro clima, son un lugar de producción de gente pensante, creadora, entusiasta, no tan desarrollada desde el punto de vista económico, social y político. Pero sí, desde el punto de vista artístico, de algunos valores.

Entonces, en ese sentido, Huánuco tiene mucho que decir, pero todo lo que sabemos y todo lo que decimos debe guardar armonía con el desarrollo económico –social – político, para que sea un pueblo realmente respetable, visitable, elegible, decían los extranjeros.

Decimos “El mejor clima del mundo”, pero ¿Qué estamos haciendo con este mejor clima del mundo? Nuestra ciudad está demasiado contaminada. No sabemos a dónde vamos a ir por este camino y, por más que tengamos un desarrollo en la literatura, las artes y en el pensamiento, económica, social y políticamente estamos echadas a menos. Pienso yo, que no hay un porvenir expectante y saludable para nuestra tierra.

Reflexión final

Hay que hacer algo siempre, algo que contribuya con el desarrollo y que siempre estemos preocupados para que este pueblo sea mejor, sea otro. No toda la vida debe ser lo mismo, que no cambia, que no se moviliza, se dice que solamente se mueve el río aquí en Huánuco, lo ha dicho Pavletich, además, hay que decir que solamente el viento sopla acá y no sabe hacia qué dirección sopla.

Dentro de las actividades en el Pabellón de Perú, Vedoco, (como lo conocen sus amigos) disertará junto a Zein Zorrilla y David Salazar sobre “Identidad peruana: tres perspectivas”, el lunes 29 de noviembre a las siete de la noche.

Por Iraldia Loyola