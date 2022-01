Fiscalía archiva caso de violencia familiar sin argumento válido

Víctima de violencia familiar denuncia ante Fiscalía haber sido agredida de manera psicológica y haber recibido amenazas contra su integridad física por parte de su actual conviviente. Sin embargo, la Fiscalía anula su caso alegando que los hechos son normales dentro de una relación de pareja.

Elia Moreno Chumbes se armó de valor y decidió asistir ante la Fiscalía de Huánuco para interponer una denuncia por agresión psicológica por parte de su actual conviviente. Ante la insistencia de uno de sus familiares, la víctima decidió revelar los abusos que venía sufriendo constantemente durante la convivencia con su actual conviviente identificado como Pedro Sánchez Garay. Pese a que ella alegó que el hombre con el que vive la insulta, la cela y hasta la habría amenazado con un cuchillo, la encargada de tomar sus declaraciones en la Fiscalía solo anotó el último episodio de violencia verbal que vivió junto a su agresor.

La denuncia fue presentada el día 29 de diciembre del 2021 y la fiscal que se encontraba de turno fue Lizeth Espinoza Yanag, quien ordenó tomaran las declaraciones a la señora Elia. Pese a esto, la persona encargada de tomar los datos expuestos por la víctima cometió el error de escribir que el agresor era la expareja de la señora Elia Moreno, es decir, el padre de sus hijos y no su actual conviviente. Además, dentro del cuadro en el que la víctima tiene que responder sí o no, la persona encargada por la fiscal de turno marcó que la víctima no había sufrido de violencia y que su agresor no podría conseguir un arma para herirla. Todo esto ocurrió pese a que Moreno Chumbes, había declarado que sí la agredía constantemente y que en una oportunidad la había perseguido con un objeto punzocortante.

Debido a esos errores del personal que atendió aquel día a Elia Moreno, su denuncia fue archivada. La decisión tomada por la fiscal estaría sustentada bajo el alegato de solo ser un pequeño problema familiar. Además, en el documento expresó que no se pueden reprimir todas las conductas o conflictos habidos en el seno familiar o en las relaciones intrafamiliares.

Es por ello que su abogado, el señor Víctor Cespedes Guzmán, presentó ante la Fiscalía un documento de Elevación de Actuados, que viene a ser una queja de derecho ante la decisión emitida por la fiscal Lizeth Espinoza. Esto es con la finalidad de conseguir protección para la víctima y evitar que este caso tenga un trágico desenlace.