¿Flores a la Liga 1?

Edison Flores aseguró que tuvo la oportunidad de jugar en Sporting Cristal este año, ya que pensó en continuar su carrera en Perú debido a la incertidumbre que se vivía en su Liga.

La MLS es la liga que aporta más convocados en las listas del ‘Tigre’ Ricardo Gareca Nardi y actualmente representa una importante dificultad, ya que el certamen está planificado para comenzar el curso todavía el 3 de abril.

“Normalmente la pretemporada de la MLS empezaba el 20 o 25 de enero y el campeonato empezaba a finales de febrero, pero obviamente este no es año normal y eso ha ido retrasando también el tema de la MLS. Gracias a Dios ya se pudo dar la programación y ya tenemos fecha”, señaló el jugador nacional.

Ante el retraso del inicio, los jugadores peruanos llegarían sin ritmo futbolístico para los cotejos ante Bolivia y Venezuela, por lo que desde Videna surgió la recomendación de que busquen cada uno una cesión temporal.

Esto fue evaluado por el ‘Orejas’ Flores, quien pertenece al DC United, revelando que fue el último campeón del fútbol peruano el que intentó tenerlo entre sus filas.

“He estado buscando la posibilidad de obtener un préstamo, pero no se ha concretado nada. Cristal lo buscó, pero no lo tenía en mente”, dijo en ‘América Deportes’.

En la misma entrevista, el volante zurdo fue consultado por la posibilidad de haber vuelto a vestir la camiseta de Universitario, club del cual es hincha confeso. “Hubiese evaluado cómo evalúo todas las opciones que me puedan llegar. Como no tenía fecha exacta de volver a la MLS, algunos compañeros daban como consejo pedir su préstamo para los juegos internacionales y no quedarse sin competencia, esa era la prioridad en ese momento”, finalizó.