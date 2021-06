Futbolista peruano acusado por maltrato físico a madre de su hija

La información de la denuncia al futbolista peruano, Jean Deza, ya corre en las redes sociales, donde ya se hacen comentarios de juicio de valor contra Jean Deza, pidiendo a las autoridades no dejar sin castigo al ex Alianza Lima y Selección Peruana también.

Al parecer no es la primera vez que Jean Deza cruza la barrera del respeto según informa el portal de noticias ‘Instarándula’, según había sucedido antes. Acá se comparte parte de las palabras de la mamá de la expareja del futbolista, para el medio de comunicación.

La progenitora de la agredida, Cleydi, la señora Celia, en una entrevista ante las cámaras de ‘Prensa Chalaca’: “La agarró a puñetes y patadas, ella está con la pierna moreteada y no voy a dejar que esto pase. La ha agredido delante de mi nieta”.

“Mi hija es la esposa de Jean Deza, pero no conviven hacen muchos años. Le reclamó la manutención de mi nieta y él entró a su casa y la ha agarrado a puñetes y patadas”.

“Mi nieta no está acostumbrada a presenciar este tipo de violencia, ni siquiera agresiones físicas ni verbales de ningún tipo. Yo la he traído para que ponga la denuncia. Mis vecinos me han llamado al escuchar los gritos de mi hija” declaró.

Reacciones ante lo sucedido

Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV, tuvo una opinión respecto al caso del futbolista, luego de enterarse de lamentable incidente “Una raya más al tigre… De la cantina no pasaba, del bar no pasaba, de la fiesta no pasaba, de la comisaría… ¿Qué esperan de él? de Jean Deza no se debe esperar nada de nada, no es ejemplo de nada”.

“Miren pues, siempre estos jugadorcitos de fútbol, brillando en otras canchas que no son las deportivas, y ni siquiera es a lo que se dedican esa disciplina. No es la primera vez que es acusado de golpear a una de sus parejas, es un hombre que ya lo ha hecho antes bajo los derechos del alcohol, según han referido las denuncias”.

Finalmente, la comunicadora de ATV apoyó a la agredida (Cleydi): “Si es la madre de su hija, y ella solamente le estaba reclamando dinero, pues no hay forma que él la pueda atacar de esa manera. La vida de este muchacho en números se puede ver, pero en números en rojo, qué pena. Patética que la vida de un joven profesional del fútbol termine así”, fueron las impresiones de reconocida animadora.

La ex pareja del futbolista peruano formuló la denuncia en la comisaria por sus agresiones físicas luego de pedir la manutención de su hija. Hasta el momento no se conoce una resolución a este terrible hecho de violencia de género, sin embargo esperan se resuelva el caso justamente.

