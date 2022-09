Gamarra: piden medidas para rescatar al sector textil

Los empresarios de Gamarra han anunciado que el próximo miércoles 5 de octubre marcharán hacia Palacio de Gobierno con el fin de solicitar al presidente Pedro Castillo un plan de recuperación para las mypes, no solo del rubro textil sino de todos los sectores.

En el caso del emporio textil, la situación es aún precaria: hasta ahora solo han llegado al 40 % de las ventas que registraban en 2019. Además, la mayoría aún tiene el 40 % del stock de la campaña otoño-invierno, por lo que continuarán rematando sus prendas hasta fin de mes con el objetivo de contar con capital para la siguiente campaña, explicó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, a La República.

“Se declaró el sector textil y confecciones en emergencia [el 19 de mayo] y no ha servido absolutamente de nada. Lo único que ha hecho el Ministerio de la Producción es gastarse S/1 millón en consultorías. No ha reactivado a ninguna mype, no ha sacado a ninguna mype de la quiebra”, denunció Saldaña.

De acuerdo al pliego de reclamos, también solicitan la aplicación de salvaguardias y el incremento de aranceles al 30% a la importación de prendas de China y Bangladesh. Como se sabe, estos productos son ofrecidos a precios tan bajos que les es imposible competir con los productores peruanos.