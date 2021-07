Durante la conferencia de prensa, Ricardo Gareca habló también sobre el fútbol de menores y pidió la vuelta del torneo.

El “Tigre” Gareca no pasó por desapercibido un punto que desde que inició la pandemia por la COVID-19 ha estado relegado, a espera de una propuesta de parte de la Federación Peruana de Fútbol. Se trata del fútbol de menores, el cual no consiguió competencia en lo que era Torneo de Promoción y Reservas.

“Hace dos años que los jóvenes no compiten y eso es una preocupación enorme para la selección. Nos preocupa que no empiecen las categorías menores, hace dos años que no compiten. Es una preocupación enorme que tenemos”, precisó el entrenador ante un tema que pasó desapercibido en el entorno deportivo.

A inicios de año, el director de menores de la Federación Peruana de Fútbol, Ernesto Arakaki, sostenía que debido a la coyuntura, se trabajaron diversos escenarios para la reanudación de la competencia. Sin embargo, estos se vieron frustrados por las medidas sanitarias que implementaron las autoridades ante el rebrote del virus.

“Me preocupa que no inicien las divisiones menores. Es vital y clave que esa categoría se reactive”, finalizó el estratega de la Selección Peruana.

Las competencias de menores en Sudamérica se retomaron con protocolos de bioseguridad. En Perú no existe algo de manera oficial, aunque se buscaría activar la competencia de la Sub-18 a partir de septiembre.

En esta temporada (2021) se pudo hacer lo propio en la Liga Femenina. No obstante, la misma suerte no pasa con el fútbol de menores, la cual tuvo que cancelarse.