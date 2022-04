El gerente de desarrollo económico de la municipalidad provincial de Huánuco José Claudio Pérez exhortó a los comerciantes informarles a respetar los acuerdos acordados para permitirles funcionar en las calles adyacentes al mercado modelo o de lo contrario serán removidos.

“Lo que yo hago es acomodarlos con la condición que me dejen limpio que no dejen desorden les he dejado el jirón Huánuco, pero, ellos mismos incumplen los acuerdos a los que hemos llegado, ahora aparecen más uno les da la oportunidad, pero ellos no cumplen”, expresó.

Pérez resaltó que el incremento de comerciantes informales se debe al cierre de muchas empresas que recién se están incorporando a la reactivación económica.

“Hay empresas que han cerrado ahora es que recién se están reactivando eso va tener un proceso para que nuevamente puedan reclutar a su personal y mientras le pedimos que colaboren nosotros entendemos que trabajan en el día a día para comer, pero también deben entendernos a nosotros”, dijo.

Asimismo, aseguró que los puntos más críticos son el Jirón Huánuco, el mercado, Jr. Leoncio Prado y Ayacucho.

“He vuelto hablar con ellos yo converso primero con ellos antes de actuar, por ejemplo, a los que están frente a los colegios vamos a buscar otro lugar para moverlos porque ya han empezado las clases y se ha comenzado a congestionar esa parte, se le había permitido, pero una vez iniciadas las clases debemos cambiarlos de lugar”.