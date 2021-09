Antes de subirse al avión que lo llevó hasta Brasil, Gianluca Lapadula decidió hablar sobre su momento en la Selección, entre otros temas más.

El engreído de la casa. Gianluca Lapadula, delantero nacional, confesó que se siente feliz cada vez que viene al país. El goleador también se refirió a la convivencia con sus compañeros y descartó perderse el partido ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

En el último partido, Lapadula fue golpeado por el volante venezolano, Tomas Rincón, lo cual le generó que se le dañen dos dientes, aunque no es la primera vez que su rostro se ve afectado por lesiones.

De hecho, tras clasificar a la semifinal de la Copa América, también mostró la rotura de tabique que sufrió luego del choque que tuvo con un paraguayo.

“No, esto no pasará. Es imposible. Yo puedo jugar. Llegué a Lima mucho más feo, ahora puedo decir que me he vuelto un chico muy lindo”, mencionó entre risas nuestro compatriota.

Por otro lado, Gianluca Lapadula habló sobre la posibilidad de jugar junto a Paolo Guerrero. “Paolo es un jugador histórico. Es un campeón y me gustaría muchísimo jugar con él, como con Raúl Ruidíaz, que es un chico muy bueno, me llevo muy bien con él. A ver qué quiere hacer el “profe”. Yo estoy disponible a hacer cualquier cosa”, afirmó.

Finalmente, habló sobre Cueva. “Es un grande el ‘cholito’, de verdad. Me llevo bien con él, como con todos. Todos los muchachos me ayudaron demasiado con la selección. Soy feliz viniendo a Perú. Cada día empiezo a pensar que no puedo seguir sin Perú. Debemos seguir así porque es un sueño para Perú y para nosotros. Tenemos posibilidad y ganas de intentar lograr nuestro objetivo”.