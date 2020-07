La Corte Superior de Justicia multó al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. La decisión obedeció a que no cumplió con la aplicación del “Protocolo de prevención y atención para pacientes con COVID-19”.

La Sala Mixta de Emergencia confirmó la sanción al gobernador de Arequipa con 15 unidades de referencia procesal. Esto, equivalentes a 6450 soles.

La decisión la tomaron los jueces superiores Eloy Zamalloa Campero, César de la Cuba Chirinos y Nicolás Iscarra Pongo. Dichos magistrados de la Sala Mixta de Emergencia, dispusieron que se haga efectivo el apercibimiento judicial. Así lo dispuso el 22 de abril pasado, tras quedar consentida la multa.

El gobernador deberá pagar la sanción en un plazo de cinco días. Esto, luego que el cuaderno de apelación sea remitido por la Sala Mixta de Emergencia al Juzgado Civil.

El juez dictó la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Civil de Mariano Melgar. El magistrado revisó 2000 folios que no explicaron razonablemente porqué no se ha cumplido con los protocolos. Específicamente, no se implementó en los establecimientos de salud áreas asistenciales y administrativas para atender el COVID-19.

El juez Madariaga Condori exhortó a los órganos de auxilio a que coadyuven adecuadamente a la implementación del protocolo. Recordó que las normas están en el documento “Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19”.