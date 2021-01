Los beneficiarios del Segundo Bono Universal que no pudieron cobrar su bono de 760 soles en la fecha determinada, pierdan cuidado que no lo han perdido, el subsidio no se perderá.

Aquí te contamos todos los detalles.

Bono Familiar Universal: Como saber si eres beneficiario

El Bono Familiar Universal tiene una web habilitada para hacer todo tipo de consultas y sobre todo, ver si eres beneficiario del subsidio de 760 soles. Acá conocerás todos los pasos para realizar consultas:

Ingresa al link https://consultas.bfu.gob.pe/#!/

Ingresa tu número de DNI

Ingresa el número de emisión de tu DNI

Has click para comprobar que no eres un robot y listo

Cuáles son las fases del BFU y cuándo cobrar

Fase 1: modalidad de pago Depósito en cuenta

Inició a partir del 10 de octubre de 2020.

Fase 2: modalidad de pago Carritos pagadores

Inició a partir del 30 de octubre de 2020.

Fase 3: modalidades de pago Billetera digital y Banca celular

Inició desde el 7 y 25 de noviembre respectivamente para cada modalidad en esta fase.

Fase 4: modalidades de pago Banca celular

Inició el 12 de diciembre de 2020.

Fase 5: modalidad Presencial

Ahora se viene cobrando el bono en esta modalidad, pues empezó el pasado martes 15 de diciembre de 2020.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el BFU?

Según el Decreto de Urgencia que publicó el Gobierno peruano hace algunos meses atrás, los beneficiarios del Bono Universal tienen plazo de cobrar el subsidio económico hasta 30 días después del final del estado de emergencia.

Recordemos que el presidente Francisco Sagasti amplió el estado de emergencia hasta el 30 de enero de 2021, es decir, el bono de 760 soles se podrá cobrar hasta el mes de marzo aproximadamente siempre y cuando no se amplíe más la Emergencia Sanitaria.

El segundo bono familiar universal de S/ 760 todavía podrá cobrarse durante el 2021, informó el Banco de la Nación. La entidad financiera anunció que si los beneficiarios no lograron recibir el subsidio del Estado por motivos personales o de salud, podrán hacerlo durante el 2021.

“El Bono Familiar Universal permanecerá asignado al hogar beneficiario y podrá cobrarse hasta sesenta días después de culminado el estado de emergencia”, apuntó en un comunicado.