Gorehco aclara que ordenanza 023 no estipula compra de papas a productores

Estudian entregar semillas de papas a los campesinos

Juan Moncada Alvitez, gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, aclaró los aspectos que rondan la polémica sobre la implementación de la ordenanza 023 que declara en situación de emergencia el sector agropecuario y la seguridad alimentaria nutricional en la región Huánuco.

“Nosotros trabajamos en una política permanente en la agricultura familiar. El plan en conjunto es uno solo en apoyo a las comunidades nativas y el plan de compra no existe, porque no tenemos cuántos productores existen. El Gobierno regional no tiene competencia de comprar estos productos”, indicó el gerente.

Informó que han enviado documento a Francisco Sagasti, jefe de Estado, y a Violeta Bermúdez, premier. “Hemos pedido al presidente y a los ministerios que nos ayuden para atender la necesidad de comprar los productos”.

Aclaró que no se puede hacer la compra a través de la ordenanza.

“Cuando venga un decreto de urgencia, se puede comprar, o se puede comprar con el programa presupuestal 068, pero ese programa se maneja con gasto corriente”.

Explicó que desde el Gobierno Regional trabajan en varias estrategias para apoyar a los productores que se han visto afectados por la llegada de la pandemia. Evaluamos la posibilidad de comprar semillas de papas y atender a los productores”.

Dijo que existe un mal entendido con respecto al acta de compromiso firmada por el gobernador y los productores agrarios que realizaban una manifestación en la ciudad.

“En los cinco días de plazos, se dirá qué se va a hacer con esta ordenanza, vamos a informar las gestiones que se están haciendo. La ordenanza no dice para comprar productos, si se da una nueva ordenanza puede comprarse”, detalló.

Pidió a los productores no ligar esta ordenanza con la compra de productos por emergencia. “La compra puede hacerse, pero no de la noche a la mañana”.

Moncada Alvitez dijo que el lunes, cuando vence el plazo de los compromisos, el Gobierno Regional se reunirá con los productores y les explicará la situación. “Espero haya un entendimiento. Les pido que lean detalladamente la ordenanza, no dice compra de alimentos”.

Señaló que Edwin Miranda, principal dirigente de la lucha de los productores, trabajó con el gobierno en la elaboración de esta ordenanza. “Él propone unos planteamientos, pero no tengo competencia, hemos pedido que la Dirección de Agricultura haga el informe, por la situación de emergencia sí podemos hacerlo por el Gobierno regional, pero no podemos utilizar este instrumento (ordenanza) para otra cosa que no fue hecha para eso”, acotó.